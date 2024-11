Geschreven door Marco Loef | Omroep Gelderland

25 november 2024 14:05

Vogelgriep duikt weer op: is het gevaarlijk voor de mens?





VELUWE RANDMEER - Op een biologisch leghennenbedrijf in Putten is maandag vogelgriep vastgesteld. Sinds woensdag geldt een landelijke ophok- en afschermplicht voor pluimvee. Wat is vogelgriep precies en heeft het gevolgen voor de mens?

Vogelgriep, vogelpest of aviaire influenza wordt veroorzaakt door influenzavirus type A dat zeer besmettelijk is voor kippen en kalkoenen. Het virus verspreidt zich via mest of stofdeeltjes in de lucht waarin besmette mestdeeltjes zitten. Ook verspreiden sommige watervogels het virus, meldt het Voedingscentrum.

Er zijn twee soorten vogelgriep:

Laag pathogene soorten (LPAI). Deze soort leidt bij kippen nauwelijks tot ziekte.

Hoog pathogene soort (HPAI). Deze soort leidt bij kippen tot ernstige ziekte of de dood.

Kunnen mensen ziek worden van vogelgriep?

Vlees of eieren van besmette dieren komen niet in de winkel terecht. De eierschaal is een prachtige verpakking die het binnenste goed beschermt. Er is nog nooit een melding geweest dat er een ei is gevonden dat besmet is met vogelgriep. Maar ook al zou je toch een stuk besmet kip of kalkoen eten of een besmet ei: er zijn geen aanwijzingen dat je daardoor vogelgriep kan krijgen. Het virus kan via eieren of vlees niet overspringen op de mens.

Lees ook: Burgemeester na ontdekking vogelgriep bij pluimveebedrijf: 'Dit raakt velen in Putten en omgeving'

Wel meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) dat het verstandig is het kippenvlees goed te bakken of te koken totdat het helemaal gaar is. Sowieso zijn kipproducten en eieren in de winkel afkomstig van gezonde kippen en dus virusvrij. Voordat de dieren worden geslacht, krijgen ze een gezondheidscheck. En de leghennen worden regelmatig gekeurd door een dierenarts.

Symptomen

Vogelgriep komt bij mensen nauwelijks voor. Alleen in zeldzame gevallen kan de vogelgriep overgaan van dier naar mens. Dit gebeurt eigenlijk alleen als je intensief contact hebt met zieke of dode dieren, zoals pluimveehouders.

Mensen die ziek worden van vogelgriep krijgen dezelfde symptomen als bij een gewone wintergriep: koorts, hoofdpijn, spierpijn, hoest of conjunctivitis (oogontsteking). De ziekte vogelgriep verloopt bij mensen meestal mild.

Wat gebeurt er als er vogelgriep is in een pluimveehouderij?

Bedrijven waar vogelgriep voorkomt en de omringende bedrijven worden geruimd, zorgvuldig gereinigd en ontsmet. Het besmette bedrijf wordt geblokkeerd om verspreiding van het virus te voorkomen.

Lees ook: Boer Theo had ook vogelgriep op zijn bedrijf: 'Je ziet je dieren voor je ogen doodgaan'

Om te voorkomen dat het virus zich verspreidt, wordt vaak een ophokplicht ingesteld voor commercieel gehouden kippen. Soms moeten ook hobbykippen verplicht naar binnen. Dat betekent dat er geen dieren mogen worden aan- of afgevoerd. Ook voertuigen en mest mag niet van het bedrijf af. Pluimveehouders zijn verplicht om hieraan mee te werken. Sinds woensdag geldt er zo'n landelijke ophok- en afschermplicht voor pluimvee.

Griepprik

Als vogelgriep is vastgesteld, moeten alle aanwezigen op besmette of verdachte pluimveebedrijven verplicht een griepprik halen en virusremmende medicijnen slikken. Ook treden verschillende hygiëneprotocollen in werking. De gebouwen en vervoermiddelen moeten bijvoorbeeld worden ontsmet.

Lees ook: Vogelgriep duikt weer op: waar blijft het vaccin?

Kip en eieren uit de winkel zijn afkomstig van gezonde kippen. Ook al zijn kip en eieren met vogelgriep veilig om te eten, om het risico op verdere verspreiding van de griep zo klein mogelijk te maken wordt er toch voor gekozen om kippen met vogelgriep te ruimen.

Pluimveehouder krijgt vergoeding

Vóór het ruimen stelt een deskundige vast hoeveel de dieren en eieren waard zijn. Dat heeft onder meer te maken met de leeftijd van de kippen. De waarde krijgt de pluimveehouder vergoed. De overheid betaalt dit uit het Diergezondheidsfonds.