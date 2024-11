Geschreven door Jesper Nijkamp | GLD

20 november 2024 11:30

Vogelgriep duikt weer op: waar blijft het vaccin?



De vogelgriep is weer opgedoken in Gelderland. Foto: Pixabay

De vogelgriep is weer opgedoken in Gelderland. Foto: Pixabay



PUTTEN/WAGENINGEN - Hoewel er weer vogelgriep is opgedoken in Gelderland, kunnen de nieuwe vaccins nog niet worden ingezet. Volgens onderzoeker Kim Bouwman van de Wageningen Universiteit wordt er nog volop onderzoek verricht.

Sinds december vorig jaar was onze provincie vrij van vogelgriep, maar de ziekte is terug van weggeweest. Maandag werd vogelgriep vastgesteld op een leghennenbedrijf in Putten.

Eerder dit jaar werd bekend dat twee vaccins tegen vogelgriep, een dodelijke virusziekte voor pluimvee en watervogels, bewezen werken. Toch kunnen die volgens Bouwman nog niet worden gebruikt. "De proeven lopen nog volop", klinkt het.

Lees ook: Vogelgriep vastgesteld in Putten, leghennenbedrijf wordt geruimd

Gemiste kans?

Bouwman werkte mee aan de onderzoeken die daaraan voorafgingen. "Kippen zijn op de dag dat ze uitkwamen in ons laboratorium gevaccineerd en opgegroeid", vertelt ze. Het blijkt dat de vaccins acht weken na de vaccinatie effectief zijn tegen het vogelgriepvirus. In september 2023 zijn vervolgens kippen getest die op een pluimveehouderij verblijven. "Het vaccin werkt", concludeert Bouwman. "Zowel als je kijkt naar de overleving na besmetting als naar de virusoverdracht."

Die tweede fase, de veldproef, loopt nog. "Naarmate de kippen ouder worden worden ze ook getest om te kijken of er ook bescherming op latere leeftijd is. Tot die tijd wacht het ministerie af."

In de wetenschap dat er nu weer een uitbraak is en er werkende vaccins bestaan, is dat geen gemiste kans? "Het is goed om te testen of het vaccin op meerdere momenten werkt, dus ook bij kippen die ouder zijn", meent de onderzoeker vogelgriepvaccins. "Anders ga je nu al pluimveesector op grotere kosten jagen. Mocht het niet werken, dan is dat zonde van het geld."

Contactonderzoek

Ondertussen blijft het een spannende tijd voor pluimveehouders. Volgens Bouwman was het te verwachten dat de vogelgriep zou terugkomen. "Het circuleert nog steeds in wilde vogels. Die kun je niet beperken in waar ze naartoe gaan. Het ligt in de lijn der verwachting dat de vogelgriep weer zou opduiken. In de Gelderse Vallei is de dichtheid zeer hoog. In Nederland wordt die regio als hotspot gezien. Mocht het daar uitbreken, dan is dat een punt van aandacht en een punt van zorg."

Dat moment is nu. "De zorgelijkheid is afhankelijk van de uitkomsten van het contactonderzoek. Als dit een geïsoleerd geval is, dan maak ik me niet zoveel zorgen. Ook omdat de kippen op deze locatie geruimd worden. Als uit het contactonderzoek komt, dat het virus zich heeft verspreid dan gaan we ons zeker zorgen maken."

23.000 kippen geruimd

Op een biologisch leghennenbedrijf in Putten is maandag vogelgriep vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de 23.000 kippen op het bedrijf afgemaakt.

Er worden direct maatregelen genomen om verspreiding te voorkomen. Binnen de 3-kilometerzone liggen 13 pluimveebedrijven. Deze bedrijven worden klinisch gescreend.

In de 10-kilometerzone liggen 58 andere bedrijven met pluimvee. In de hele 10-kilometerzone geldt per direct een vervoersverbod. Dit betekent dat er vanaf locaties met vogels in deze zone geen pluimvee en broed- en consumptie-eieren vervoerd mogen worden. Ook geldt een ophok- en afschermplicht in de hele 10-kilometerzone. De ophokplicht is van toepassing op alle commercieel gehouden vogels.

Lees ook: Burgemeester na ontdekking vogelgriep bij pluimveebedrijf: 'Dit raakt velen in Putten en omgeving'