Geschreven door Marco Loef | Omroep Gelderland

18 november 2024 12:42

Vogelgriep vastgesteld in Putten, leghennenbedrijf wordt geruimd



Foto: Pexels



PUTTEN - Op een biologisch leghennenbedrijf in Putten is vogelgriep vastgesteld. De circa 23.000 kippen worden geruimd. Het is de eerste uitbraak sinds december vorig jaar. "Dat dit vroeg of laat zou gebeuren, wisten we, maar het blijft ingrijpend. Ik kan mij voorstellen dat dit een zware klap is voor de betrokken pluimveehouder. We nemen passende maatregelen en houden de situatie nauwlettend in de gaten", stelt minister Wiersma van Landbouw.

Binnen de 1-kilometerzone liggen geen andere pluimveebedrijven. Maar binnen de 3-kilometerzone liggen 13 pluimveebedrijven. Deze bedrijven worden klinisch gescreend door de NVWA en vervolgens gedurende tien dagen door de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) gemonitord. In de 10-kilometerzone liggen 58 andere bedrijven met pluimvee. Vervoersverbod

In de hele 10-kilometerzone geldt per direct een vervoersverbod. Dit betekent dat er vanaf locaties met vogels in deze zone geen pluimvee en broed- en consumptie-eieren vervoerd mogen worden. Ook geldt een verbod voor de afvoer van mest van vogels en gebruikt strooisel en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met vogels. Deze maatregelen zijn nodig om verspreiding naar andere delen van het land te voorkomen. Ook geldt een ophok- en afschermplicht in de hele 10-kilometerzone. De ophokplicht is van toepassing op alle commercieel gehouden vogels. De afschermplicht geldt voor niet commercieel gehouden risicovogels, zoals hobbymatig gehouden kippen. Dit moet de kans op contact tussen wilde besmette vogels en gehouden vogels verkleinen. Geen landelijke ophok- of afschermplicht

Er geldt momenteel verder geen landelijke ophok- en afschermplicht in Nederland. Deze besmetting in Putten is geen aanleiding om deze direct in te voeren. Wel zal de deskundigengroep dierziekten op korte termijn gevraagd worden om bij elkaar te komen voor een risicobeoordeling naar aanleiding van deze nieuwe situatie.