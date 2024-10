Geschreven door Hans Stam

28 oktober 2024 11:21

Vooral ongeloof na bekeruitschakeling Sparta Nijkerk VR1





NIJKERK - Doelpogingen 4-20, eindstand 3-2. Ongeloof, dat is wat vooral overheerste na de bekerwedstrijd tegen het Weurtse WVW VR1. Een veilig lijkende 2-0 voorsprong werd door individuele fouten en falen in de afwerking volledig weggegeven, met als resultaat een 3-2 nederlaag en een vroegtijdige uitschakeling in het bekertoernooi.

Op het late tijdstip van 17.00 uur werd er afgetrapt op het natuurgrasveld van WVW. Na een wat aftastende start trok Sparta Nijkerk de wedstrijd naar zich toe. WVW zakte in en de Spartanen werden geacht het spel te maken. In de 25e minuut was het Elouise van Ginkel die de score opende, door alert te reageren op een losgelaten schot van Jolien van Looijengoed. Amper een minuut later werd de score al verdubbeld. Merit van Dalen stuurde Jolien van Looijengoed de diepte in en via de kluts was het raak. Alsof dat nog niet genoeg was scoorde Willemijn van Heerdt 2 minuten later de 0-3, maar helaas werd haar doelpunt (onterecht?) afgekeurd vanwege buitenspel.

Aansluitingstreffer

Volledig uit het niets wist WVW in de 41e minuut de aansluitingstreffer te maken, door een foutieve inspeelpass in de verdediging van de Spartanen, waardoor er simpel binnen getikt kon worden. Op slag van rust raakte Elouise van Ginkel nog de paal.

Na rust pakte Sparta Nijkerk weer het initiatief en kreeg meerdere mogelijkheden om de score verder op te voeren. De afronding was echter bijzonder matig en de WVW keepster kon de meeste ballen eenvoudig opvangen. Een oude voetbalwet zegt dan wanneer je de ballen er zelf niet inschiet, de tegenstander dat dan wel doet. Zo viel in minuut 62, ook weer volledig uit het niets, bij de eerste kans die WVW kreeg, de 2-2. Na balverlies op het middenveld schoot een WVW speelster de bal netjes in de hoek.

Meer energie

WVW kreeg hierdoor vleugels en gooide er nog een schepje bovenop. Het stopte duidelijk meer energie in de 2e helft dan de Spartanen, die zich vaak af lieten troeven op de afvallende bal. Met een 3-tal verse wissels hoopte Sparta Nijkerk de wedstrijd alsnog naar zich toe te trekken, maar het tegendeel gebeurde. WVW kwam op 3-2 in de 68e minuut toen een schot (of voorzet?) vanaf de rechterkant van grote afstand over keepster Daphne Koelewijn binnen viel.

De Spartanen moesten nu wel extra gas geven, maar faalden hopeloos in de eindfase van het spel. Verkeerde beslissingen, slappe schotjes en het gebrek aan killersmentaliteit zorgden ervoor dat er een heel vroeg einde kwam aan het bekeravontuur, daar waar de voorgaande 2 jaren de halve finale nog werd bereikt. De focus kan nu volledig op de competitie gelegd worden, te beginnen zaterdag 2 november in de thuiswedstrijd tegen Bergentheim VR1.