Geschreven door Sophie van der Velden

6 september 2024 11:54

Voorlopig ontwerp Rooseveltstraat Barneveld is klaar; bekijk de 3D-beelden



De huidige Rooseveltstraat in Barneveld. Foto: Google Maps

De huidige Rooseveltstraat in Barneveld. Foto: Google Maps



BARNEVELD - De Rooseveltstraat in Barneveld zal in 2025 opnieuw worden ingericht. De weg wordt veiliger gemaakt. Een nieuw ontwerp voor de straat ligt klaar. Op woensdag 11 september organiseert de gemeente een inloopavond voor geïnteresseerden. Iedereen krijgt hier de kans te reageren op de plannen.

De Rooseveltstraat zal een aantal belangrijke veranderingen ondergaan. Zo wordt de maximale snelheid bijgesteld van 50 kilometer per uur naar 30. Daarnaast worden er drempels/plateaus geplaatst. Het asfalt zal vervangen worden door klinkers en er komen nieuwe parkeervakken. De fietsverbinding Valkhof-Churchillstraat en de fietsoversteek bij Slangenburg worden aangepast. Ook worden werkzaamheden aan het riool uitgevoerd. Tot slot zal een aantal bomen vervangen worden.

Voorlopig ontwerp

Het voorlopige ontwerp is nu klaar. Er zijn ook 3D-beelden van het plan beschikbaar. Klik hier om deze te bekijken. Tijdens de inloopavond op 11 september kan iedereen binnenlopen. Omwonenden en andere geïnteresseerden krijgen de mogelijkheid het ontwerp te bekijken en hierop te reageren. De avond zal plaatsvinden tussen 19.00 en 21.00 uur in de Goede Herderkerk, Jan Seppenplein 70 in Barneveld.

Nadat de plannen zijn besproken bij de inloopavond, worden ze vastgesteld door de gemeenteraad. De gemeenteraad neemt dan ook een beslissing over het budget voor de uitvoering van de werkzaamheden. Vervolgens zal een aannemer gezocht worden en kunnen de werkzaamheden beginnen.