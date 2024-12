Geschreven door Jarno van de Bor

23 december 2024 14:34

Voormalig olympisch kampioen is nieuwe hoofdtrainer SSS





BARNEVELD – Volleybalclub Simplex SSS uit Barneveld heeft voormalig olympisch kampioen Henk Jan Held benoemd tot hoofdtrainer. De oud-international volgt na dit seizoen Paul van der Ven op. Held is aangesteld voor drie jaar en heeft als taak om de club verder te professionaliseren.

Held speelde zelf vijf jaar voor SSS en kijkt uit naar zijn terugkeer: "Mijn tijd bij SSS heeft mij gevormd. Dit is een kans om iets terug te doen." De oud-international ziet veel potentie bij zijn aanstaande werkgever. "De jongere generatie spelers van SSS is energiek en enthousiast. Ik kijk ernaar uit om ze te helpen groeien en het team naar een hoger niveau te tillen."

Eerste fulltime hoofdtrainer

Met de komst van Held zet SSS naar eigen zeggen een belangrijke stap in de professionalisering van de club. Voor het eerst in de geschiedenis werkt de Barneveldse vereniging met een fulltime hoofdtrainer. Stichtingsvoorzitter Ralph Ratterman noemt dit een nieuwe fase voor de club: "We willen met Henk Jan stappen blijven maken. Zijn komst betekent een boost voor de club en de Barneveldse volleybalgemeenschap."

Naast het trainen van het eerste team zal Held ook betrokken zijn bij de ontwikkeling van de jeugd- en hogere seniorenteams. Dit past binnen de lange termijnvisie van SSS, die gericht is op duurzame groei en bredere ontwikkeling binnen de vereniging.

Ambities en plannen

SSS heeft als doel om op termijn actief te worden in de Beneliga, een competitie voor de beste volleybalteams uit Nederland en België. Held benadrukt echter het belang van een stabiele opbouw: "Stap voor stap werken we aan een solide basis. Dat is belangrijker dan directe resultaten.”

In de komende maanden hoopt SSS het seizoen zo goed mogelijk af te ronden met de huidige staf. Tegelijkertijd zal worden gekeken naar het samenstellen van een nieuwe selectie voor het komende seizoen. Held staat in ieder geval te popelen om bij SSS aan de slag te gaan. “We hebben geduld nodig, maar we kijken uit naar wat we samen kunnen bereiken,” aldus de nieuwe hoofdtrainer.