Geschreven door Noah Quist

21 januari 2025 15:06

Voorzichtig herstel mentale gezondheid jongvolwassenen, zorgen blijven



Foto ter Illustratie | Foto: GGD Noord- Oost- Gelderland



VELUWE RANDMEER - De mentale gezondheid van jongvolwassenen (16-25 jaar) in Noord- en Oost-Gelderland toont lichte verbetering sinds 2022, volgens de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024. Hoewel 83% tevreden is met het leven, ervaart bijna de helft hun mentale gezondheid als matig of slecht. Een kwart voelt zich sterk eenzaam en 40% heeft vaak stress, vooral door studie of werk. Prestatiedruk komt vaak vanuit henzelf (44%).

In vergelijking met 2022 ervaren minder jongeren eenzaamheid en stress, en maken zij zich minder zorgen over thema’s als de woningmarkt en klimaat. Leefstijl en middelengebruik

Uit de monitor blijkt dat: Het percentage rokers steeg van 25% (2022) naar 29%.

Vapen verdubbelde sinds 2019 (12% in 2024).

23% drinkt wekelijks overmatig.

Bijna 30% heeft overgewicht of obesitas.

Slechts 33% beweegt dagelijks minimaal 30 minuten. Aandacht voor veerkracht en leefstijl

De GGD ondersteunt jongeren met programma’s zoals de leerlijn Veerkracht, waarin zij leren omgaan met stress en praten over hun mentale gezondheid. Adviezen zijn onder andere: meer bewegen, beter slapen en bewust omgaan met sociale media. Ook is blijvende aandacht nodig voor gezonde leefstijl en minder middelengebruik. Onderzoek Gezondheidsmonitor

De Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024 is uitgevoerd door GGD’en en het RIVM onder 135.000 jongeren (6.559 uit Noord- en Oost-Gelderland). Respondenten met een slechtere mentale gezondheid deden mogelijk vaker mee.