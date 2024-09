Geschreven door Jarno van de Bor

23 september 2024 13:25

Vrijwilligers ruimen vele kilo's zwerfafval op tijdens World Clean Up Day





NIJKERK - Afgelopen zaterdag werd in de gemeente Nijkerk een grote schoonmaakactie georganiseerd. Op verschillende locaties in Nijkerk, Nijkerkerveen, Appel en Hoevelaken werd zwerfafval opgeraapt en verzameld.

Het initiatief voor deze actie is ontstaan naar aanleiding van World Clean Up Day. Dit is een dag waarop internationaal meer aandacht wordt gevraagd voor de aanpak van zwerfafval. In Nijkerk werden de acties georganiseerd door een samenwerking tussen Gemeente Nijkerk, BikeTotaal Ridder, Lionsclub Nijkerk, Zwerfafval Brigade Nijkerk, Sight, en de Eik Duurzaamwerk.

Nijkerk steeds schoner

Wethouder Audrey Rohen was ook aanwezig bij een van de opruimacties. De vrijwilligers verzamelden zich bij BikeTotaal Ridder en gingen vanaf daar de buurt in. Om de afvalprikkers extra te motiveren waren er ook Happy Stones verstopt. Bij het vinden van zo'n versierde steen kreeg de vinder een cadeaubon. Ook was er een zwerfafvalbingo en kregen deelnemers poffertjes aangeboden.

De conclusie van de actie is dat Nijkerk steeds schoner wordt. Dit is grotendeels te verklaren door de invoering van statiegeld op blikjes en kleine flesjes. Daarnaast zijn er steeds meer mensen die zich aansluiten bij een van de afvalbrigades of op eigen initiatief de buurt schoon houden.



Wethouder Rohen reikt een cadeaubon uit. Foto: Jeroen Brons





Zwerfafvalbingo. Foto: Jeroen Brons