Geschreven door Sierou de Vries | Valery van der Helm

3 juni 2024 10:09

Vrouwen van schipper Kee vieren hun 10-jarig bestaan met een festival





BARNEVELD – Zowel de mensen op het terras als de bezoekers op het Raadhuisplein, waren lekker aan het meezingen met de Nederlandse meedeiners van de Shantykoren. Zaterdag 1 juni organiseerde de Vrouwen van schipper Kee vanwege hun 10-jarig bestaan een festival. Aftrap van het festival was een samenzang van de vier aanwezige koren.

Gerda Groeneveld van het organiserende koor is blij met de opkomst op het Raadhuisplein. “Er komen natuurlijk veel familieleden en vrienden kijken. Maar ook de terrassen zitten gezellig vol. De aanloop is zoals we verwachten. En het weer werkt natuurlijk ook mee; het is droog en niet koud.”

150 zangers

In januari is de organisatie van het festival gestart en al snel was het Zeemanskoor ‘Nijkerks Welvaren’, het Bataviakoor Lelystad, en Ermeluiden uit Ermelo beschikbaar om te komen. “Onze dirigent is ook dirigent van Ermeluiden, dat was wel heel snel geregeld. Ook heel mooi: Hij noemde de vrouwen van shipper Kee, ook het zusterkoor.” 150 zangers in totaal waren zaterdag present.

Met behulp van de tekst kan iedereen meezingen. Foto: A1 Mediagroep/ Johan van Ark





Gezellige drukte. Foto: A1 Mediagroep/ Johan van Ark





Meer vrouwen

De vrouwen van schipper Kee is een koor met 37 dames. In de oneven weken wordt er geoefend op de donderdag in de Sint Anthoniusschool in Barneveld. “Het is echt heel erg gezellig en het is ontzettend ontspannen om te zingen. We zoeken nog vrouwen om ons koor te versterken.”

Dit festival is een van de laatste optreden voor de zomerstop. In juni gaan veel dames op vakantie. In juli starten ze weer met oefenen en optreden. Dan staan er een aantal bezoeken gepland in verzorgingstehuizen. Meer informatie is te vinden op: www.vrouwenvanschipperkee.nl