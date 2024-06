Geschreven door Jarno van de Bor

21 juni 2024 15:31

VVD Nijkerk tegen gemeente: 'Koop bloemen voortaan bij Nijkerkse ondernemers'





NIJKERK - VVD Nijkerk wil dat gemeentelijke bloemboeketten voor bijvoorbeeld huwelijksjubilea voortaan alleen nog bij Nijkerkse ondernemers worden besteld. Raadslid Niels Staal stelde hierover schriftelijke vragen aan het college.

"De VVD-fractie ontvangt berichten dat de gemeente Nijkerk nog altijd boeketten en dergelijke ter gelegenheid van onder meer huwelijksjubilea inkoopt bij leveranciers van buiten Nijkerk", laat de partij weten. "Wij hebben daar in het verleden al vaker informeel vragen over gesteld aan het college, maar dit heeft kennelijk geen effect gehad."

Eigen ondernemers

Daarom heeft Staal besloten om het informele verzoek om te zetten in schriftelijke vragen. Hij vraagt zich daarin af of het inkopen buiten de gemeente een verkeerd signaal is richting eigen ondernemers en of het college bereid is om de inkoop voortaan bij ondernemers uit Nijkerk te laten plaatsvinden.