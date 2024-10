Geschreven door Jarno van de Bor

11 oktober 2024 14:49

Walking Footballers schitteren bij NSC Nijkerk, 'Geweldig om weer met de jongens op het veld te staan'





NIJKERK - Ze zagen iconen als Willem van Hanegem, Sjaak Swart en Coen Dillen live in actie. Ze schitterden vele jaren geleden zelf in het oranje, geel of blauw van de hoofdmacht van Sparta, NSC en Veensche Boys. Vandaag de dag staan ze weer op het veld om een balletje te trappen. Misschien met iets minder snelheid dan in de gloriejaren, maar het fanatisme spat er nog steeds vanaf.

Iedere week komen de 55-plussers samen in de bestuurskamer op de Burcht, de thuisbasis van NSC. Even een kopje koffie, omkleden en een korte warming-up om de spieren los te krijgen. Daarna start het wedstrijdje. Normaal gesproken 7 tegen 7, maar als dat beter uitkomt kan het ook 8 tegen 8.

Andere spelregels

Bij Walking Football zijn een paar belangrijke verschillen met het 'echte' voetbal. Rennen is verboden, de bal mag niet boven de knie komen, er zijn geen keepers en slidings of een schouderduw zijn uit den boze. Toch gaat het flink fanatiek aan toe, ziet buurtsportcoach Daniël de Graaf. Namens Nijkerk Sportief en Gezond en de gemeente Nijkerk is hij de aanjager van het initiatief.

"Vorig jaar hebben we geprobeerd om een vergelijkbaar initiatief bij Sparta Nijkerk van de grond te krijgen. Dat is toen helaas niet gelukt. Dit jaar proberen we het bij de buren. Daarvoor moet ik ook Pim Koelewijn een compliment geven. Hij wist een hele hoop mensen op de been te brengen waardoor dit initiatief van start kon gaan." Vier weken geleden werd het eerste potje gespeeld en sindsdien is er wekelijks een mooie opkomst.

'Met de oude jongens weer onder elkaar'

De oudste deelnemer is op dit moment Geurt van den Berg (84). Hij vindt het heerlijk om weer met zijn oude voetbalmakkers op het veld te staan. "Ik vind het geweldig, onvoorstelbaar. Het is veel leut natuurlijk, dat hoort er bij. En ja, met de oude jongens van vroeger weer onder elkaar hè."

Fysiek is het voor Van den Berg, voormalig stadionspeaker van NSC, ook nog goed vol te houden. "We houden de moed er gewoon in. Je mag niet zo hard lopen, dus je wordt niet zo snel moe. Alleen de eerste keer viel het me wel wat tegen. Toen had ik de volgende dag flink spierpijn, maar daar heb ik nu geen last meer van."

Deelname

Na twee keer 20 minuten voetballen is het weer mooi geweest en zoeken de mannen weer de kantine op voor de derde helft. Volgende week wacht weer een nieuw potje voetbal. Om 14.30 uur verzamelt de groep zich in de bestuurskamer van NSC voor een kopje koffie of thee. Om 15.00 uur stappen ze het veld op. Deelname is gratis, opgeven is niet nodig en iedereen mag zich aansluiten.