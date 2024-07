Geschreven door Sophie van der Velden

26 juli 2024 12:30

Wandelen op de Veluwe? Pas op voor deze dieren





VELUWE RANDMEER - Wandelen en fietsen door de bossen of over de hei. Voor veel inwoners en toeristen op de Veluwe is het een populaire en ontspannende activiteit. Tegelijkertijd is de zomer het hoogseizoen voor insecten zoals de teek. Waar kun je op letten en wat zijn eigenlijk de gevaarlijkste beesten in het bos?

Gemeente Harderwijk waarschuwt inwoners voor het tekenbeet seizoen. De kleine insecten komen met name voor in het bos, park, hei en duinen, maar ook in je eigen tuin. Ze kiezen daarbij voornamelijk plekjes in hoog gras of tussen dode bladeren en in de buurt van bomen of struiken. Teken kunnen de ziekte van Lyme overbrengen en in zeldzame gevallen tekenencefalitis (TBE). Na het wandelen is het volgens het RIVM dan ook verstandig om je lichaam te controleren op een tekenbeet. Hoe langer te teek in je huid zit, hoe groter de kans dat hij ziekteverwekkers overdraagt.

De Europese hoornaar

Maar naast de teek zijn er meer kleine dieren waar je voor op moet passen. Eén van de dodelijkste dieren in Nederland is de Europese hoornaar. Elk jaar worden er twee tot vijf sterfgevallen door wespensteken geregistreerd in Nederland. Omdat de Europese hoornaar het krachtigste gif heeft, is die het meest gevaarlijk. Vooral mensen die een allergische reactie krijgen op de steek lopen risico.

De adder

Veel slangen zijn er in Nederland niet, laat staan giftige. De adder is de enige giftige slang in ons land. De slang bijt soms om te waarschuwen, waarbij er geen gif vrij komt. Andere keren bijt de slang om te doden. In dat geval komt er wel gif vrij. Gelukkig is een beet van een adder vrij zeldzaam. Sinds 1985 zijn er 220 beten geregistreerd. Hiervan werden er 13 fataal. Vooral ouderen en kinderen onder de 3 jaar lopen gevaar.

Wild zwijn

Een wild zwijn heeft scherpe hoektanden. Daarmee kunnen ze mensen ernstig verwonden bij een aanval. Aanvallen vinden echter niet erg vaak plaats. Tussen 1825 en 2012 zijn er wereldwijd 412 aanvallen geregistreerd. Daarbij raakten 665 mensen gewond. In de recente geschiedenis zijn er geen sterfgevallen door een wild zwijn vastgesteld in Nederland.

De wolf

Over de wolf is de laatste tijd veel te doen. Sinds het dier een paar jaar geleden terugkeerde naar Nederland, heeft de wolf veel schade aangericht bij dierhouders. De angst voor de wolf neemt daarom ook toe. Recent werd voor het eerst een kind aangevallen door een wolf. Het meisje hield er lichte verwondingen aan over. Toch is de wolf minder gevaarlijk voor mensen dan de bovengenoemde dieren. De afgelopen eeuwen zijn er in Nederland geen mensen gedood door wolven.