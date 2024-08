Geschreven door Sophie van der Velden

12 augustus 2024 15:30

Hitte vormt risico voor dieren; zo worden ze beschermd





VELUWE RANDMEER - Vandaag is de warmste dag van het jaar. Waar mensen de warmte zo veel mogelijk buiten proberen te houden door deuren en ramen dicht te houden of een airco te installeren, is dit voor veel dieren minder makkelijk. De hoge temperaturen zijn voor veel dieren oncomfortabel of zelfs gevaarlijk.

Wim Bonestroo heeft een melkveehouderij in Doornspijk. Hij merkt dat zijn koeien moeite hebben met de hoge temperaturen. "Koeien hebben het eigenlijk al warm vanaf 18 graden", legt hij uit. "De koe kan haar eigen warmte niet kwijt." Als gevolg daarvan kunnen de koeien zogenaamde 'hittestress' krijgen. Hierdoor gaat de koe meer bloed rondpompen. "Wij houden de koeien in de zomer daarom binnen", laat Bonestroo weten. "We hebben een geïsoleerd dak, houden de zijkanten van de stal open voor frisse lucht en we hebben een nevel in de stal. Het is daar nu zo'n vijf graden koeler dan buiten."

Weidegang

Bonestroo merkt op dat weidegang niet altijd de beste optie is. "We willen het beste voor de koe. In de wei moet daarom genoeg schaduw zijn. Als ze dan allemaal op een klein stukje zitten, poepen en plassen ze daar ook. Dat wordt een grote zooi", legt hij uit. "Veel boeren zetten hun koeien met dit weer daarom 's nachts buiten in plaats van overdag."

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert daarnaast op het welzijn van dieren. Zo houden ze onder andere in de gaten of dieren in weilanden genoeg schaduwplekken en drinkwater hebben. "De boer weet doorgaans zelf goed wat het beste is zijn de dieren, maar het is goed dat het gecontroleerd wordt", vindt Bonestroo.

Pluimvee

Pluimvee kan ook last krijgen van eenzelfde soort hittestress als de koeien. Ook zij kunnen hun warmte niet goed kwijt. De Nederlandse pluimveesector heeft daarom een hitteprotocol opgesteld voor het houden en vervoeren van pluimvee, dat werd goedgekeurd door de NVWA.

Gert-Jan Oplaat, voorzitter van NEPLUVI (vereniging van de Nederlandse Pluiveeverwerkende Industrie), ligt toe welke maatregelen genomen worden. "Je kunt bijvoorbeeld denken aan grote ventilatoren die langs vrachtwagens worden gezet als deze bij slachterijen staan", aldus de voorzitter. "Ook wordt er voor verkoeling gezorgd door de dieren met verneveld water te besproeien." In het protocol wordt ook opgedragen dieren voor 12.00 uur te laden, files te vermijden tijdens het rijden en wachttijden bij de slachterij te beperken.

Egels

Ook bij de dierenambulance merken medewerkers dat de warmte effect heeft op dieren. "Vanmorgen hebben we twee egeltjes opgehaald", vertelt Peter Vermeer, van de dierenambulance Noord West Veluwe. "Ze krijgen door de warmte last van hun longen. En egels hebben het sowieso al zwaarder, omdat er minder insecten zijn om te eten." Tegelijkertijd merkt Vermeer op dat veel dieren zelf goed weten hoe ze met de warmte om moeten gaan. "Ze weten koelere plekken best te vinden," stelt hij, "maar voor jonge of verzwakte dieren is dat lastiger."

Honden en katten

Vermeer laat weten tijdens de warmte op meer dingen te letten tijdens zijn werk. "We zijn alerter op honden in auto's. Daarbij mogen we niet zelf ingrijpen, maar moeten we ook de politie erbij halen", legt hij uit. Huisdiereigenaren kunnen zelf ook een oogje in het zeil houden bij hun dier. "Het asfalt is nu erg heet, dat is slecht voor de kussentjes onder de poten van honden en katten", laat Vermeer weten. "En sommige hondenrassen zijn erg energiek. Ze stoppen niet uit zichzelf met rennen. Dan is het belangrijk dat het baasje de hond rustig probeert te houden."

Gelukkig zijn er manieren om dieren te helpen met deze hoge temperaturen. "Je kunt buiten waterbakjes neerzetten. Dat is voor alle dieren, maar ook voor veel insecten fijn", legt Vermeer uit. "En schaduwplekjes in de tuin zijn belangrijk."