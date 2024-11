Geschreven door Medi Holstege

4 november 2024 17:02

Wat als autorijden niet meer vanzelfsprekend is?





VELUWE RANDMEER - Kunt u niet meer zelf autorijden, maar wilt u toch af en toe bij vrienden koffiedrinken, gezellig uit eten of bij familie op bezoek, zonder daarvoor afhankelijk te zijn van anderen? Reis dan zelfstandig en ontspannen met het openbaar vervoer (OV). Bent u onzeker over het reizen met de trein of de bus en kunt u daarbij wel wat hulp gebruiken? Ga dan naar het gratis OV-inloopspreekuur of maak gebruik van het telefonisch spreekuur.

De provincies Overijssel, Gelderland en Flevoland vinden dat het openbaar vervoer voor iedereen makkelijk en toegankelijk moet zijn. Reizen met het openbaar vervoer biedt veel voordelen, maar is niet voor iedereen vanzelfsprekend. OV-ambassadeurs, vrijwilligers met veel kennis van het OV, bieden hierbij de helpende hand. Tijdens een inloopbijeenkomst krijgt u advies en hulp bij bijvoorbeeld: Het reizen met de bankpas of de betaalapp op de mobiele telefoon (OVpay);

De OV-chipkaart, de aanschaf, het opladen en hoe de OV-chipkaart werkt;

Het overstappen en in- en uitchecken bij verschillende vervoerders;

Verschillende tarieven, welk abonnement past bij u;

Het plannen van een reis met bus, trein en/of haltetaxi;

Het reserveren van de haltetaxi, Twents Flex, Vlinder en reserveerRRReis.

De buurtbus en andere vervoersmogelijkheden in uw regio. Inloopspreekuur Tijdens het maandelijks inloopspreekuur kunt u uw persoonlijke vragen stellen aan speciale OV-ambassadeurs. Zij kunnen u advies geven over bijvoorbeeld de aanschaf, het opladen of de werking van de OV-chipkaart. Over het in- en uitchecken bij verschillende vervoerders, de buurtbus en andere vervoersmogelijkheden in uw regio. U kunt vrijblijvend binnenlopen en de OV-ambassadeurs nemen rustig de tijd om uw vragen te beantwoorden. “Ik heb problemen met mijn ogen en zal daardoor binnenkort niet meer kunnen autorijden. Daarom verdiep ik me nu alvast in het reizen met het openbaar vervoer. Dan kan ik toch zelfstandig naar vrienden, familie of gewoon een leuk uitstapje maken.” Peter (73 jaar). Wilt u, net als Peter, zo lang mogelijk zelfstandig blijven reizen, maar bent u onzeker over reizen met het openbaar vervoer? Kom dan vrijblijvend langs tijdens het inloopspreekuur en laat u informeren. Eerstvolgende bijeenkomsten: Nunspeet : donderdag 21 november en 19 december van 10.00 - 11.30 uur in de Bibliotheek Nunspeet.

Elburg: maandag 25 november van 14.00 tot 15.30 uur in Bibliotheek Elburg

Harderwijk: donderdag 28 november 2024 van 10.00-11.30 uur in bibliotheek Harderwijk

Ermelo: woensdag 6 november en 4 december 2024 van 09.00 tot 11.00 uur in Station Ermelo in Vannau Café

Putten: vrijdag 15 november 2024 van 10.30-12.30 uur in Stroud

Nijkerk: donderdag 14 november en 12 december 2024 van 14.00 tot 15.30 uur in Bibliotheek Nijkerk

Barneveld: dinsdag 19 november en 17 december 2024 van 13:30 tot 15:00 uur in de Veluwehal Telefonische spreekuren Wilt u liever telefonisch advies? Dat kan! U kunt dagelijks bellen met één van de OV-ambassadeurs tijdens het telefonisch spreekuur. Zij zitten voor u klaar om u telefonisch te helpen met uw vraagstuk. Zij zijn bereikbaar op: 038 – 303 70 10. Maandag- t/m vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur

Dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur

Maandag- en woensdagavond van 18.30 tot 20.00 uur Gaat u mee op proefreis? Samen met OV-ambassadeurs en andere (onervaren) senioren maakt u een reis met bus en trein. U krijgt uitgebreid uitleg hoe alles werkt. U krijgt ook genoeg tijd om vragen te stellen aan de OV-ambassadeur. Uit ervaring blijkt dat senioren de proefreis erg waarderen en vertrouwen geeft om daarna zelfstandig te kunnen reizen. Op verschillende dagen in het jaar organiseren OV-ambassadeurs proefreizen. Onze OV-ambassadeurs helpen u graag op weg! Kijk voor meer informatie op www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur.