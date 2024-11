Geschreven door Medi Holstege

19 november 2024 11:23

Week tegen kindermishandeling: Ik laat je niet los!





NUNSPEET - In de week van de kindermishandeling, 18 tot en met 24 november, wordt aandacht gevraagd voor kindermishandeling en het aanpakken van huislijk geweld. Jaarlijks worden in Nederland naar schatting 100.000 kinderen en 200.000 volwassenen slachtoffer van huiselijk geweld. Elke school en elke straat heeft hier mee te maken, ook in Nunspeet. Angst, schaamte en loyaliteit maken dat er vaak geen hulp wordt gezocht, terwijl dat zo belangrijk is om te komen tot een oplossing.

Nunspeet is geen uitzondering. Ook hier is in gezinnen sprake van huiselijk geweld of kindermishandeling. Onzekerheid over werk en inkomen of het kwijt zijn van de balans tussen werk en je gezin maken dat je sneller uit je slof schiet. Dat kan met woorden (verbaal) of in de vorm van fysiek geweld richting gezinsleden. Dat wil niemand, maar het gebeurt… Ken je een situatie waar (mogelijk) sprake is van kindermishandeling of huiselijk geweld? Heb je het gevoel dat er iets aan de hand is? Vaak klopt dat gevoel. Ga dan het gesprek aan . Praat erover met het kind en/of de ouders.

Tips

Hier zijn een aantal tips om het gesprek aan te gaan met iemand waarover je je zorgen maakt:

Knoop een gesprek aan over iets luchtigs, zodat de ander zich op zijn/haar gemak voelt.

Maak het gesprek niet te groot of serieus. Stel bijvoorbeeld voor een kopje koffie te drinken.

Stel open vragen, zoals ‘Hoe gaat het?’ in plaats van ‘Het gaat niet zo goed, of wel?’. En luister goed naar wat de ander vertelt.

Toon begrip en oordeel niet. Mensen zijn erg loyaal naar hun familie en vrienden. Probeer daarom niet negatief over hen te praten. Ook niet als je zelf boos wordt van wat je hoort. Richt je op de persoon voor je en vraag door.

Blijf kalm als de ander tijdens het gesprek erg emotioneel wordt. Probeer hem of haar dan even af te leiden, bijvoorbeeld met een praktische vraag.

Doe geen beloftes die je niet kunt waarmaken. Hoor je iets dat niet goed is? Beloof dan niet dat je iets geheim houdt, maar vraag of je de ander mag helpen.

Kijk of je de ander praktisch kunt helpen met zijn of haar probleem. Bijvoorbeeld door een keer een middag op de kinderen te passen. Een klein gebaar kan al veel steun geven.

Kom later nog eens terug op het gesprek. Misschien kun je dan iets anders voor de ander betekenen.

Advies en hulp?

Lukt het niet om de situatie alleen te verbeteren? Weet dan dat je bij landelijke en meerdere Nunspeetse organisaties terecht kan voor advies of hulp.

Veilig Thuis: hulp en advies bij huiselijk geweld www.veiligthuis.nl | 0800 2000 (anoniem)

Centrum voor Jeugd en Gezin: voor opgroeien en opvoeden, www.cjgnunspeet.nl | (0341) 79 99 02

Stimenz: ondersteuning bij dagelijkse problemen, www.stimenz.nl | (088) 684 64 64

Gemeente Nunspeet: voor inkomen, werk en zorg, www.nunspeet.nl | (0341) 25 99 11

Het Venster: voor protestant christelijk welzijnswerk, www.hetvenster-nunspeet.nl | (0341) 25 72 42

Stichting Welzijn Nunspeet: voor algemeen welzijnswerk, www.welzijnnunspeet.nl | (0341) 25 20 20

Samen maken we Nunspeet een veilige plek voor iedereen!

Kijk voor organisaties in jouw woonplaats op de betreffende gemeentelijk website.