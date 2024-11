Geschreven door Medi Holstege

15 november 2024 8:44

Week van de mediawijsheid: Hoe denk jij over je schermgebruik?





VELUWE RANDMEER - Deze week is de week van de mediawijsheid, 8 tot en met 15 november. Media zijn de hele dag om ons heen. Van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat worden we omringd door schermen, luidsprekers en andere apparaten die onze aandacht vragen. Hoe fijn is het als jouw mediagebruik je helpt je lekker te voelen? Je grip hebt op je schermgebruik en op je dag. Jij kunt de beste keuzes voor jezelf maken om optimaal van media te genieten en profiteren. Deel je schermtijd verstandig in zodat je je goed en gezond voelt.

Media zijn leuk en je kan er veel van leren. Maar te veel mediagebruik kan ook schadelijk zijn voor je ontwikkeling en gezondheid. Denk aan oogproblemen, overgewicht, een laag zelfbeeld en slechte sociale vaardigheden. Media kunnen prikkelen, je in beweging brengen, je aan het denken zetten, je verbinden met anderen en zorgen voor ontspanning. Maar ze zijn ook een bron van onrust, kunnen verslavend werken en op termijn zelfs psychische klachten veroorzaken. Daarom is het belangrijk om een goede balans te vinden tussen digitale activiteiten en andere, meer actieve of sociale bezigheden.

Schermgebruik

Wil jij nadenken over je eigen schermgebruik of het gesprek starten met vrienden, collega's, kinderen of andere familieleden? Beantwoord en bespreek dan onderstaande vragen:

Hoeveel tijd breng jij gemiddeld per dag op je telefoon door?

Welke apps gebruik je het meest? Hoeveel tijd breng je daar gemiddeld op door?

Wat doe je als er een berichtje binnenkomt terwijl je geconcentreerd met iets bezig bent?

Wat vind je positief/negatief aan je eigen schermgebruik?

Gezond schermgebruik

Helemaal stoppen met digitale schermen is moeilijk en bovendien helemaal niet nodig. Als je af en toe bewust keuzes maakt die helpen gezonder om te gaan met je scherm, dan ben je al beter bezig. De Week van de Mediawijsheid gaat daarom over gezond. Gezond schermgebruik gaat over het zó indelen van je tijd dat jij je er goed en gezond bij voelt. Met én zonder digitale media, zoals je smartphone, tablet, computer of televisie. De juiste balans is voor iedereen anders. Wil jij iets veranderen aan je schermgebruik? Deze tips kunnen je daarbij helpen:

Tip 1 : Stel een limiet in

: Stel een limiet in Probeer je voor een week te houden aan een limiet voor je totale schermgebruik of voor een

specifieke app. Via Schermtijd op je iPhone of Digitaal Welzijn op Android kan je een melding instellen

zodra je je limiet hebt overschreden. Je kan de app daarna nog wel blijven gebruiken, maar je wordt

wel bewust van hoelang je er al opzit

Tip 2 : Laat je niet afleiden

: Laat je niet afleiden Zet de pushberichten van apps die geen directe aandacht vragen uit. Zet je telefoon op stil of leg hem

uit het zicht. Verwijder apps die je niet echt nodig hebt.

Tip 3 : Maak je slaapkamer schermvrij

: Maak je slaapkamer schermvrij Leg je telefoon voor je gaat slapen in een andere kamer. Zo is de kans kleiner dat je ‘s ochtends meteen

je berichten checkt. Bonustip: Koop een wekker. Dan hoef je niet de wekker van je telefoon te gebruiken.

Tip 4 : Zet je schermgebruik op papier

Zet je schermgebruik op papier Maak een overzicht van wat je schermgebruik jou oplevert en wat het je kost. Kun je deze scherm

activiteiten ook vervangen door schermvrije alternatieven? Spreek bijvoorbeeld af met vrienden in

plaats van te appen, lees een boek in plaats van een serie te kijken of speel een bordspelletje in plaats

van een online game. Bonustip: Doe de zelftest op digitalebalans.nl.

Tip 5 : Leg je telefoon weg tijdens het eten

: Leg je telefoon weg tijdens het eten Dit is niet alleen bevorderlijk voor de sfeer aan tafel, maar helpt je ook beter te concentreren op wat je

aan het doen bent en de mensen om je heen. Bonustip: Je kunt er ook een spelletje van maken.

Bijvoorbeeld: wie spiekt betaalt het eten in het restaurant of moet hardop zijn bericht voorlezen.

Tip 6 : Beweeg mét je scherm

: Beweeg mét je scherm Denk bijvoorbeeld aan sport-, yoga- of dansfilmpjes, begeleide wandelingen, apps die je motiveren om

te bewegen zoals Tuby, Pokémon GO, Hardlopen met Evy en geocaching. Je kunt ook gaan wandelen

of sporten met een podcast of luisterboek op.

Tip 7 : Beperk je tot één scherm

: Beperk je tot één scherm Verminder prikkels en combineer geen schermactiviteiten met elkaar. Ga dus niet scrollen op sociale

media tijdens het kijken van een serie, maar focus je aandacht. Leg in zo’n geval je telefoon wat verder

weg, dan pak je hem er minder snel bij.

Tip 8 : Maak afspraken

Bespreek je schermgebruik met de mensen met wie je samenleeft en tijd doorbrengt: waar en wanneer

gebruik je wel of juist geen media? En voor hoe lang?

Tip 9 : Zet je scherm op grijstinten

: Zet je scherm op grijstinten Als je telefoonscherm op kleur is ingesteld houdt het je aandacht beter vast. Je kunt dit ook instellen

voor een bepaald moment op de dag, bijvoorbeeld ‘s avonds rond je bedtijd.

Tip 10 : Kies een specifiek moment om op berichten te reageren

Bijvoorbeeld ’s ochtends tussen 9.00 en 10.00 uur of ’s middags tussen 17.00 en 18.00 uur. Zo wen je

aan die vaste momenten en pak je minder snel tussendoor je telefoon. Ook kan het de druk om snel te

moeten reageren verlagen

Moedig je kind aan om buiten te spelen, te sporten of met vrienden af te spreken. Samen kun je een goede balans creëren voor een gezonde ontwikkeling!