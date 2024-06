Geschreven door Medi Holstege

18 juni 2024 16:42

Weer een spannende tijd: de herexamens zijn begonnen





VELUWE RANDMEER - Vandaag zijn de herexamen in het voorgezet onderwijs VMBO, HAVO en VWO begonnen. Mocht jouw examen toch niet zo goed zijn gegaan, dan is dit je kans om dat diploma alsnog binnen te halen.

De herexamens vinden plaats in het tweede tijdvak. Dat wil zeggen dat je tussen dinsdag 18 juni en dinsdag 25 juni 2024 één examen mag herkansen. Het kan voorkomen dat je verhinderd bent tijdens het tweede tijdvak en dus geen herexamen kunt afleggen. Denk hierbij aan ziekte of een andere geldige reden. Wanneer dit het geval is, kun je in overleg met de directeur van jouw school afspreken om het herexamen in het derde tijdvak af te leggen. Het derde tijdvak vindt in augustus 2024 plaats.

Waarom een herexamen?

Er zijn verschillende redenen om een herexamen te maken:

In de herkansing heb je de mogelijkheid om een onvoldoende weg te werken om zo alsnog te slagen en je diploma te halen.

Je hebt de kans om een hoger cijfer te halen. Een hoger cijfer voor een bepaald vak kan helpen je kansen te vergroten om toegelaten te worden tot een bepaalde vervolgstudie.

Wanneer je door ziekte verhinderd bent geweest in het eerste tijdvak om het examen te maken, mag je de eindexamens alsnog afleggen tijdens de herexamens. In het tweede tijdvak zou je maximaal twee examens per dag alsnog mogen afleggen.

Als je besluit om een centraal examen te herkansen, dan heb je niets te verliezen, want alleen het hoogste cijfer telt.

De uitslag van de herexamens wordt bekendgemaakt op dinsdag 2 juli 2024 om 08.00 uur en misschien kan de vlag dan alsnog gehesen worden. Succes!