Geschreven door Sophie van der Velden

21 augustus 2024 16:01

Weer naar school: dit kan jouw gemeente financieel bijdragen





VELUWE RANDMEER - In het zuiden zijn de scholen afgelopen maandag weer begonnen. In onze regio starten scholieren komende maandag 26 augustus. Dit brengt kosten met zich mee, bijvoorbeeld voor boeken, sportkleding, excursies of een laptop. Niet iedereen kan dit betalen. Daarom leveren veel gemeenten een bijdrage aan deze kosten voor ouders met een laag inkomen.

Gemeenten hebben vaak een zogenaamde minimaregeling. Op deze regeling kunnen inwoners uit die gemeente aanspraak maken wanneer ze een laag inkomen en weinig vermogen hebben. De gemeente levert een bijdrage aan activiteiten en goederen zoals lidmaatschappen van sport- of muziekverenigingen, muziekinstrumenten, een telefoonabonnement of een bezoek aan een voorstelling.

Minimaregeling

Nijkerk kent zo'n regeling. Volwassenen kunnen de bijdrage aanvragen wanneer ze tot maximaal 130% van de bijstandsnorm verdienen. In Elburg geldt eenzelfde regeling voor inkomens tussen de 120% en 130% van de bijstandsnorm. Per kind ontvangt een ouder 300 euro.

Aanschaffen computer

Naast deze algemene bijdrage voor mensen met een laag inkomen, leveren sommige gemeenten nog een extra bijdrage voor het aanschaffen van bijvoorbeeld een computer voor een kind. Zo heb je in Harderwijk als ouder recht op een bijdrage van maximaal 300 euro per kind voor de aanschaf van een laptop, computer of tablet voor school. In Harderwijk moet het inkomen van de ouders lager dan 120% van de bijstandsnorm zijn. In Ermelo ligt deze grens op 130%.

Bijdrage middelbare school

In Oldebroek kunnen ouders een eenmalige bijdrage van 400 euro per kind van de gemeente krijgen wanneer het kind naar de middelbare school gaat. Hiervoor gelden meerdere voorwaarden. Klik hier voor meer informatie. In Putten krijgen ouders met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm per jaar maximaal 350 euro per persoon als bijdrage voor leermiddelen die de kinderen nodig hebben op de middelbare school.

Stichting Leergeld

Daarnaast kunnen mensen met een kleine portemonnee terecht bij Stichting Leergeld. Deze stichting is een landelijke organisatie, met meer dan 110 lokale leergeldstichtingen. De stichting draagt bij op de gebieden onderwijs, sport, cultuur of welzijn. Ouders kunnen bij de stichting in hun gemeente een aanvraag indienen. Klik hier voor meer informatie.