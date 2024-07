Geschreven door Sophie van der Velden

Weg volledig afgesloten in verband met werkzaamheden Barneveld





BARNEVELD - Automobilisten opgelet: van 22 juli tot en met 24 juli worden wegwerkzaamheden uitgevoerd aan een deel van de Thorbeckelaan. Hierdoor is de weg tussen de rotonde Hulpverleningscentrum (HVC) en de Dronkelaarseweg volledig afgesloten voor doorgaand verkeer. De gemeente waarschuwt weggebruikers rekening te houden met extra reistijd.

Tijdens de werkzaamheden zijn de op- en afritten van de A30 van en naar de Thorbeckelaan volledig afgesloten. Dit geldt voor dag en nacht. Gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid via de A1- Baron van Nagellstraat - Stationsweg en via de Scherpenzeelseweg - Plantagelaan en via de Thorbeckelaan - Plantagelaan.

Fietsers en bromfietsers krijgen een omleidingsroute via de Thorbeckelaan - Schoutenstraat - Kallenbroekerweg - Otelaarseweg. De omleiding staat aangegeven op borden.

De werkzaamheden

De dagen van de afsluiting wordt er aan de weg gewerkt. Het asfalt op de rijbanen is in slechte staat en daarom toe aan een opknapbeurt. Tijdens de werkzaamheden wordt het asfalt vervangen aan beide zijden van de brug over de A30. Hulpdiensten kunnen bij calamiteiten wel passeren.