Geschreven door Eljakim Doorneweerd

22 november 2024 14:25

Wie is jouw Held van 2024? Deel het met VRMG!





VELUWE RANDMEER – Wie uit jouw omgeving heeft er dit jaar veel voor jou betekend? Of welke vrijwilliger van jouw vereniging of organisatie wil je in het zonnetje zetten? Wij zijn op zoek naar jouw Held van 2024, zodat we deze persoon samen met jou kunnen verrassen!

In 2023 gaf 49 procent van de bevolking van 15 jaar of ouder aan zich minstens één keer per jaar als vrijwilliger ingezet te hebben voor een organisatie of vereniging. Dit is een flinke stijging ten opzichte van 2022, toen 41 procent vrijwilligerswerk deed. Het percentage ligt nu weer op het niveau van voor de coronajaren. Vrijwilligers zetten zich vooral in voor sportverenigingen, scholen, en de zorg. Ook incidenteel werk nam toe, terwijl het aantal mensen dat regelmatig vrijwilligerswerk doet iets daalde.





Ken jij iemand die het verdient om in het zonnetje gezet te worden? Laat het ons weten!









