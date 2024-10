Geschreven door Eljakim Doorneweerd

15 oktober 2024 14:15

Wie wordt de nieuwe commissaris van Gelderland?





VELUWE RANDMEER - Provinciale Staten van Gelderland overhandigden op maandag 14 oktober 2024 de profielschets voor de nieuwe commissaris van de Koning. De profielschets werd overhandigd aan Judith Uitermark, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijsrelaties (BZK). De minister stelt de vacature op dinsdag 15 oktober open.

In de profielschets staan de eisen die Provinciale Staten stellen aan de nieuwe commissaris van de Koning. Daisy Vliegenthart-Goedhart, plaatsvervangend voorzitter, zegt daarover: “We staan in Gelderland voor lastige keuzes. De verscheidenheid van onze provincie zorgt voor veel verschillende uitdagingen. Daar past een stevige, toegankelijke en verbindende commissaris bij. Iemand die met energie en enthousiasme invulling geeft aan sterke provinciale democratie.”

Minister aan zet

Minister Judith Uitermark gaat nu op zoek naar geschikte kandidaten: “Het is onze taak om een nieuw boegbeeld voor de provincie Gelderland te zoeken. De uitgebreide profielschets die Provinciale Staten opstelden, gaat daar zeker bij helpen. Ik doe een uitnodiging aan iedereen die interesse heeft en van mening is een goede commissaris van de Koning in Gelderland te kunnen zijn, om te reageren.”

Vertrouwenscommissie

Tijdens de Statenvergadering is ook de vertrouwenscommissie ingesteld. De vertrouwenscommissie voert sollicitatiegesprekken met kandidaten en brengt verslag uit aan Provinciale Staten. Ook geeft de commissie advies over welke 2 kandidaten zij het meest geschikt vindt. De commissie bestaat naast uit 14 Statenleden. Gedeputeerde Ans Mol-van de Camp is als adviseur toegevoegd aan de commissie.

Voordracht in voorjaar 2025

Het is uiteindelijk aan Provinciale Staten om een aanbeveling vast te stellen en naar de minister van BZK te sturen. De nieuwe commissaris van de Koning wordt vervolgens op voordracht van de minister benoemd bij Koninklijk Besluit, voor een periode van 6 jaar. Naar verwachting start de nieuwe Gelderse commissaris van de Koning in maart/april 2025. Tot die tijd neemt Henri Lenferink het ambt waar.

Bron: provincie Gelderland