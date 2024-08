Geschreven door Sophie van der Velden

5 augustus 2024 12:25

Wilde bramen plukken? Dit is waarom het je een fortuin kan kosten





VELUWE RANDMEER - De struiken in het bos en langs de wegen hangen weer vol met verse, zwarte bramen. Liefhebbers grijpen dan ook hun kans om een gratis stukje fruit te scoren. Maar wist je dat dit illegaal is? De bekeuring kan oplopen tot maximaal 5.150 euro. Waarom is dit strafbaar?

Eigenlijk is er één voornaamste reden te noemen voor het feit dat het plukken van bramen illegaal is. "De bramen zijn voedsel voor andere dieren", legt boswachter Alex Plantinga uit. "Door de bramen te plukken, neem je dat dus weg." Het plukken van fruit uit het wild valt daarom onder stroperij, net als het plukken van bijvoorbeeld paddenstoelen. Daarnaast kan het ook gezondheidsrisico's voor de plukker meebrengen. "Een hond kan over een laaghangende struik plassen", stelt Plantinga. "Dat zijn niet de bramen die je op wil eten."

Gedoogd

Toch wordt het plukken van een kleine hoeveelheid bramen wel gedoogd. "We hanteren de hoeveelheid van een champignonbakje", vertelt de boswachter. "Als je meer plukt, wordt dat als een vergrijp gezien." Tegelijkertijd wordt er niet extra streng gehandhaafd op het plukken van bramen. "We gaan niet alle bramenstruiken in de buurt afrijden. Als we het zien, dan zien we het", laat Plantinga weten. "We gaan ervan uit dat mensen zich ook gewoon aan de regels houden."

Adviezen voor plukkers

Wil je dus toch een bakje met bramen vullen? Zorg dan dat je jee aan de adviezen van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV), onderschreven door Staatsbosbeheer, houdt.