Geschreven door Jarno van de Bor

25 januari 2025 17:29

Willems Wondere Weiland stopt na editie 2025





NIJKERK | HOOGLANDERVEEN - Het bekende festival Willems Wondere Weiland (WWW) komt dit jaar tot een einde. De organisatie heeft op social media aangekondigd dat de editie van zaterdag 5 juli 2025 de allerlaatste zal zijn.

De organisatie laat weten dat het steeds moeilijker wordt om het festival te organiseren. Dit leidde tot het besluit om na deze editie te stoppen. “Als organisatie hebben we één stelregel: we organiseren WWW omdat we het leuk vinden. Maar door onder andere de steeds scherper wordende regeldruk en onzekerheid over de locatie merkten we dat er steeds meer frustratie ontstond. Daarom hebben we besloten om het legendarische festival nog één keer grandioos en met veel plezier te organiseren”, aldus de organisatoren.

Festival met een geschiedenis

Willems Wondere Weiland heeft in de afgelopen jaren een grote groep trouwe bezoekers opgebouwd. Het gratis festival staat bekend om zijn unieke sfeer en gevarieerde programma, dat vaak veel genres artiesten en bijzondere activiteiten omvat. De organisatie belooft dat de laatste editie een feest wordt om nooit te vergeten.

Afsluiting van een tijdperk

Met het stoppen van Willems Wondere Weiland verdwijnt een geliefd evenement uit de regio. Voorlopig blijft de editie van 5 juli een kans voor bezoekers om nog één keer samen te komen en er een mooi laatste feest van te maken.