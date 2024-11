Geschreven door Levi van Leuveren

9 november 2024 8:00

Winkel Wilma’s Naald en Draad sluit definitief haar deuren: ‘Het lichaam zegt dat het niet meer kan’





NIJKERK - Na bijna achttien jaar moet Wilma Ekema (57) noodgedwongen stoppen met haar winkel Wilma’s Naald en Draad. “Mijn gezondheid is altijd al slecht geweest.” Op een gegeven moment kwam er voor Wilma ook nog long COVID bovenop. Hoe heeft Wilma de afgelopen jaren beleefd en welke ervaringen neemt ze mee?

Wilma is per toeval in de winkel terechtgekomen. Ze vertelt dat ze door een trouwerij van een neef in de winkel ‘Inge Mode en Stoffen’ op de Singel is gaan werken. “Ik was opzoek naar stof, maar ik kon nergens wat leuks vinden. Ik zei tegen mijn man; ‘er is nog een winkeltje in Nijkerk.’ Toen we daar aankwamen, lag er op de toonbank een briefje met ‘personeel gezocht.’ En zo is de bal gaan rollen. Mijn neefje is dus de oorzaak dat ik nu hier zit.” Een half jaar later kon Wilma de winkel overnemen van Inge. Wilma begon met haar winkel op de Singel, nu heeft Wilma haar winkel al een hele tijd aan de Langestraat.

“Mensen die vastlopen verder helpen”

Dat is wat Wilma het meeste voldoening gaf in haar werk. “Er was een mevrouw die door omstandigheden niet meer kon werken achter haar naaimachine, maar door allerlei kleine trucjes kon ze haar hobby doorzetten. Het is mooi dat je mensen zo weer op weg kan helpen.” Dat is ook hetgeen wat ze het meest gaat missen aan haar werk. “Het geeft me het gevoel, yes weer een tevreden klant,” vertelt ze vol trots en passie.

Naast mooie momenten die Wilma heeft meegemaakt, waren er ook gebeurtenissen waar ze minder leuk op terugkijkt. “In 2008 hebben ze een greep in de kassa gedaan. Ik kan die mannen nog zo uittekenen. Maar in eerste instantie had ik het niet door, pas bij het tellen van de kassa kwam ik erachter. Als ik eraan terugdenk, kan ik nog boos worden.” Je kan duidelijk aan haar aflezen dat het veel met haar gedaan heeft. “Ik was niet bang, maar het maakt je alerter. Vergeten zul je het nooit, maar het sneeuwt onder door alle leuke reacties.”