Geschreven door Jarno van de Bor

21 november 2024 11:46

Witte rook: Tinet de Jonge-Ruitenbeek officieel benoemd tot burgemeester van Nijkerk





NIJKERK - Tinet de Jonge-Ruitenbeek wordt de nieuwe burgemeester van Nijkerk. De Rijksoverheid maakte maandagmiddag bekend dat de huidige politiechef van basisteam Rotterdam-Delfshaven officieel is benoemd tot burgemeester.

De 42-jarige Tinet de Jonge-Ruitenbeek (CDA) werd op 3 oktober voorgedragen als opvolgster van Gerard Renkema (CDA). Renkema nam op 16 oktober na bijna 18 jaar afscheid van zijn burgemeesterschap in Nijkerk. De benoeming van De Jonge-Ruitenbeek gaat in op 12 december 2024. In de tussentijd neemt loco-burgemeester Esther Heutink-Wenderich de honeurs waar.

Lees ook: Beoogd burgemeester De Jonge-Ruitenbeek droomde als kind al om 'de meneer met de glanzende schoenen' te zijn