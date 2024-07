Geschreven door Sophie van der Velden

26 juli 2024 17:00

Wolf in streek meest actief in Elburg: 22 aanvallen in eerste kwartaal 2024



De wolf sloeg veel vaker toe dan in dezelfde periode vorig jaar. Foto: Pixabay



VELUWE RANDMEER - Het aantal wolvenaanvallen op dieren is flink toegenomen in Gelderland. Dat blijkt uit een analyse van ANP op basis van gegevens van BIJ12. In de eerste drie maanden van dit jaar werden 138 aanvallen geregistreerd. In de eerste drie maanden van 2023 waren dit er nog maar 13 in Gelderland, zo meldt een regionale krant.

Ook landelijk is deze tendens zichtbaar. In heel Nederland vonden de eerste drie maanden 267 aanvallen plaats. Dit staat tegenover 77 aanvallen in het eerste kwartaal van 2023. In vrijwel alle gevallen hadden de landeigenaren geen hek om het weiland heen staan of andere preventieve maatregelen genomen. Aanvallen op de Veluwe

Vooral op de Veluwe blijkt de wolf vaak toe te slaan. In Elburg vonden het meeste aanvallen plaats uit de regio: maar liefst 22 keer. Ook in Nunspeet en Ermelo werd de wolf al meerdere keren waargenomen en vonden aanvallen plaats. Het aantal aanvallen kan zelfs nog hoger zijn, omdat eigenaren niet verplicht zijn om een aanval te melden bij BIJ12. Ook worden de aanvallen alleen meegeteld als er met zekerheid gezegd kan worden dat de schade door een wolf is aangericht. Moeilijk ingrijpen

Begin van deze maand werd er voor het eerst vermoedelijk een aanval door een wolf op een mens gemeld. Een meisje werd in de bossen bij Leusden kort gebeten door een wolf. Tegelijkertijd maakte de Europese rechter het diezelfde week juist moeilijker om in te grijpen bij wolven.