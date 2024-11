Geschreven door Kees van den Heuvel

11 november 2024 11:32

WV-HEDW een maatje te groot voor Veensche Boys





NIJKERKERVEEN - Veensche Boys heeft haar meerdere moeten erkennen tegen WV-HEDW, de nummer 2 in de competitie. Met een uitslag van 3-1 werd het zaterdag 9 november een verdiende overwinning voor de Amsterdammers. De ploeg uit Nijkerkerveen zakt daarmee af naar plek 10, net boven de kritieke degradatielijn.

De eerste vijf minuten kreeg Veensche Boys nog wel sporadisch wat kansjes, maar de druk van WV-HEDW bleek te groot. Met een ongehoorde balcirculatie en dito tempo was het een kwestie van tijd voordat de Amsterdammers het eerste doelpunt zouden produceren. De eerste schoten op de goal werd aanvankelijk nog goed gepareerd door doelman Wessel Bosman, maar uiteindelijk was er geen houden meer aan. Roy van Essen schoot de eerste goal raak. Ook daarna wist Veensche Boys zich geen raad met de sterke Amsterdammers en het was een kwestie van geduld eer WV-HEDW de wedstrijd in het slot kon gooien.

Gelijkmaker

Na rust en na het inbrengen van Levi Haringsma een heel ander beeld. Veensche Boys toonde zich veel sterker en er werd na tien minuten zowaar gescoord. Geheel vanuit het niets bracht Corné Parol de bal goed voor en prompt kon Tom van Donselaar de bal in een vrije goal inschieten. De wedstrijd leek te kantelen in he voordeel van de Veenders totdat de beresterke Austin Romello diagonaal kon inschieten. In de slotminuut produceerde Rida Najib ook nog de 3-1 met een geweldig afstandsschot.