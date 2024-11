Geschreven door Hans Stam

11 november 2024 11:39

Zakelijke overwinning Sparta Nijkerk vrouwen 1





NIJKERK - De vrouwen van Sparta Nijkerk hebben de 3 punten mee terug genomen uit Hoogeveen. Tegen HZVV VR1 werd een 0-2 overwinning geboekt door doelpunten in de 2e helft van Daphne Buxtorff en Jolien van Looijengoed.

De Spartanen begonnen in dezelfde startopstelling als vorige week tegen Bergentheim. Daar waar toen de doelpunten makkelijk vielen, ging het nu wat moeizamer. HZVV bleek een taaie tegenstander en Sparta verzuimde het tempo hoog te houden, waardoor er te weinig kansen gecreëerd werden. Het was rommelig van beide kanten. HZVV was vooral gevaarlijk bij een aantal corners, waarvan er 1 in de kluts op de buitenkant van de paal belandde.

Schepje bovenop

Het signaal voor de 2e helft was duidelijk; er moest een schepje bovenop. De intensiteit moest omhoog om de 3 punten binnen te halen. Dat moest dan gebeuren met een 3 tal wissels. Een van die wissels, Daphne Buxtorff, was het die de wedstrijd openbrak. Met een fraaie volley van buiten de 16 meter verschalkte ze de keepster van HZVV. 0-1 in de 51e minuut.

Er leek een kleine last van de Spartanen af te vallen. Het voetbal werd wat beter, de vrije ruimte wat beter benut en meerdere kansen volgden. Met de 0-2 in de 68e minuut van Jolien van Looijengoed (assist Ilse Martens) leek het verzet van HZVV gebroken. Toch was het nog een paar keer billenknijpen voor het doel van de Spartanen, door slordig uitverdedigen. Maar uiteindelijk bleef de 0-2 op het scorebord en kon Sparta Nijkerk de 3e competitiezege op rij bijschrijven. Vooral mentaal een belangrijke overwinning, omdat dit soort wedstrijden door het spel van de tegenstander lastig zijn en de Spartanen hier steeds beter mee omgaan.

Onbekende tegenstander

Volgende week zaterdag komt Stiens VR1 op bezoek in Nijkerk. Opnieuw een onbekende tegenstander, dat net onder de Spartanen op de 4e plaats staat.