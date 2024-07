Geschreven door Medi Holstege

20 juli 2024 10:15

Zaterdag 20 juli: warmste dag van het jaar



Foto: Pexels



VELUWE RANDMEER - Vandaag wordt de warmste dag van het jaar. Rijswaterstaat heeft vanaf 10 uur het hitteprotocol in werking gesteld voor het hele land, behalve voor Noord-Holland. Met temperaturen die kunnen oplopen tot 33 graden wordt deze 20e juli de warmste dag tot nu toe. Dat is op de wegen naar de stranden goed te merken, laat de ANWB weten op X. Het is overal druk.

Hitteprotocol

“Met het hitteprotocol helpen wij gestrande weggebruikers sneller verder”, laat de ANWB weten. “Zo sturen wij naar ieder ongeval en pechgeval direct een bergingsauto. Hiermee voorkomen we dat mensen langer dan nodig in de hitte op het warme asfalt staan. De berger brengt de inzittenden naar een veilige locatie met voorzieningen.” De organisatie adviseert automobilisten om vooral voldoende drinkwater mee te nemen en een paraplu, die bij pech langs de weg als parasol gebruikt kan worden. Code geel

De tropische dag eindigt met hevige buien. Vanaf 17:00 uur kunnen er vandaag plaatselijk stevige onweersbuien ontstaan. Vooral in het zuidoosten en landinwaarts. Bij de onweersbuien kunnen zware windstoten en hagel voorkomen. Dit kan impact hebben op het verkeer en check daarom voor vertrek de actuele weer-en verkeersinfo. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor de provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Utrecht.