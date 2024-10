Geschreven door Jarno van de Bor

17 oktober 2024 16:21

Zeemanskoor Nijkerks Welvaren 'gaat vreemd'





NIJKERK - Zeemanskoor Nijkerks Welvaren staat op 16 en 17 november 2024 voor een bijzonder weekend vol muziek in dansschool Wallz in Nijkerk. Het koor, dat normaal gesproken bekendstaat om zijn zeemansliederen, kiest dit keer voor een compleet ander programma en gaat 'vreemd'.

In plaats van het vertrouwde repertoire, brengen ze na de pauze een uitgebreide ode aan het Nederlandse lied. Dit varieert van nostalgische smartlappen tot vrolijke feestnummers. Het koor hoopt met deze verandering niet alleen hun trouwe publiek te verrassen, maar ook nieuwe bezoekers aan te trekken.

Avond vol meezingers

De zaterdagavond belooft een avond vol meezingers te worden, met als afsluiting een afterparty waar zanger Antonie Kraaijkamp zal optreden. De zondagmiddag biedt hetzelfde muzikale programma, maar zonder de afterparty. Beide concerten vinden plaats in dansschool Wallz.

De kaartverkoop loopt inmiddels hard. Voor de zaterdagavond zijn de meeste kaarten al verkocht, maar voor het matinee op zondag zijn er nog tickets beschikbaar. De tickets zijn te koop bij Frans Poorter in Nijkerk of via de koorleden.