Geschreven door Sierou de Vries

4 juni 2024 12:50

Zes meter aan gemeentelijke geschiedenis gedigitaliseerd





BARNEVELD - Gemeentebode Hendrik Bouwheer (1842-1909) begon met het verzamelen van aantekeningen, krantenknipsels, tekeningen en schriften uit interesse voor de geschiedenis van de regio. Dit heeft geresulteerd in een collectie van zes strekkende meter aan archiefmateriaal, die terecht de naam van de gemeentebode draagt. Vrijwilligers van het gemeentearchief zijn druk bezig geweest om alle documenten van de collectie te digitaliseren en online te plaatsen. De vaak kwetsbare documenten hoeven zo niet meer uit het depot gehaald te worden.

De collectie is sinds maandag 3 juni online te bekijken via de website www.archieval.nl, onder archiefnummer 263.

Van museum naar digitale scan

De collectie heeft jarenlang in het museum Nairac gelegen. In de jaren zeventig van de 20e eeuw is de collectie geïnventariseerd door een groep studenten onder leiding van professor Paasman. Daarna is de collectie overgedragen aan het gemeentearchief van de gemeente Barneveld.

Zo zegt Wethouder Wim Oosterwijk in een persbericht van de gemeente: “Dankzij de inzet van de vrijwilligers van het gemeentearchief kunnen we deze unieke verzameling nu voor een breed publiek beschikbaar stellen. Tegelijkertijd blijven de kwetsbare fysieke documenten beschermd. Een mooie stap in het behoud en de toegankelijkheid van ons cultureel erfgoed."

De scans zijn gratis te downloaden. Bij gebruik van de scans in artikelen of andere publicaties vragen wij u wel om het gemeentearchief Barneveld als bron te vermelden.