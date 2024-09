Geschreven door Jarno van de Bor

9 september 2024 10:17

Zesde Nijkerkse Fiets4daagse van start





NIJKERK - Maandagochtend is de zesde Nijkerkse Fiets4daagse van start gegaan op de NSC Burcht. De komende vier dagen kunnen fietsers deelnemen aan vier verschillende routes door de Nijkerkse omgeving.

Deelnemers van de Fiets4daagse kunnen kiezen uit een korte route van 30 tot 33 kilometer, een middellange route van 45 tot 53 kilometer en een lange route van 60 tot 70 kilometer. De korte routes zijn ook geschikt voor scootmobielen en driewielfietsen. De route van de eerste dag gaat over de Noordwest Veluwe en Flevoland. De lange route leidt door extra bosrijk gebied en de Generaal Spoor Kazerne. Via het pontje tussen Horst en Zeewolde fietsen de deelnemers naar Nijkerk.

Wijngaard, landgoederen en kastelen

Op dag twee gaat de route richting Voorthuizen. Via zelfoogstboerderij Erf Janz, de Zeumerense Plas en landgoed de Schaffelaar bereiken zij Barneveld. De lange route gaan via de Espeterhoeve door naar de Lunterense Boer. Via de Nijkerkse wijngaard 'Aan de Breede Beek' keren alle deelnemers huiswaarts.

De derde dag leidt de route richting Flevoland. De langere routes steken het Eemmeer over bij de Stichtse brug en nemen bij Eemdijk het fietspontje. Bij de langste route gaan de deelenemers door naar Blaricum en Laren. Zij bezoeken ook landgoed Nardinclant en Kasteel Groeneveld. Fietsers van de korte route keren iets eerder terug. Zij nemen in Flevoland al de veerpont naar Spakenburg en gaan vanuit daar terug naar het startpunt.

Slotdag

Op de slotdag fietsen de deelnemers naar ijssalon het melkmeisje in Putten en gaan daarna door naar Biowinkel Hart voor Aarde. De langere routes fietsen door naar Stroe en de langste vervolgt de weg richting Kootwijk, het Kootwijkerzand en de uitkijktoren. Bij belevingsboerderij De Groenerie wacht hen een 'beleving'. Daarna fietsen ook zij weer naar Nijkerk.

Alle deelnemers aan de fiets4Daagse ontvangen een vlaggetje en een informatieboekje. Op de laatste dag worden de medailles uitgereikt. Inschrijven kan alleen nog bij de start.