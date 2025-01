Geschreven door Jarno van de Bor

31 januari 2025 15:12

Zeven op de tien inwoners Barneveld tevreden over afvalinzameling



Foto: Pixabay



BARNEVELD – Ruim zeven op de tien inwoners van de gemeente Barneveld is tevreden over de manier waarop afval wordt ingezameld. Dat blijkt uit een onderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren via het inwonerspanel. De resultaten worden meegenomen in de nieuwe grondstoffenstrategie voor de periode 2025-2029.

Uit het onderzoek blijkt dat 83 procent van de deelnemers afval scheiden (zeer) belangrijk vindt. Van hen scheidt 60 procent het afval regelmatig en 36 procent doet dit meestal. Oud papier en karton worden het meest gescheiden. Vrijwel alle deelnemers aan het onderzoek geven aan dit te doen. Ook plastic, metaal en drankkartons (PMD) en groente-, fruit- en tuinafval (GFT) worden door veel inwoners gescheiden. App

De meeste mensen zoeken informatie over afvalinzameling via de app Mijn AfvalWijzer of de website van de gemeente. Een klein deel van de deelnemers geeft aan behoefte te hebben aan meer voorlichting over het scheiden van afval. In het onderzoek is ook gevraagd naar de mening over ‘omgekeerd inzamelen’. Bij deze manier van afvalinzameling wordt restafval naar een ondergrondse container gebracht, terwijl andere afvalsoorten zoals PMD, papier en GFT aan huis worden opgehaald. Meer dan de helft van de deelnemers vindt dit geen goede optie voor Barneveld. Grondstoffenstrategie

De gemeente gebruikt de uitkomsten van het onderzoek bij het opstellen van de nieuwe grondstoffenstrategie, die in het voorjaar wordt gepresenteerd.