Geschreven door Mark Oogjes | Omroep Gelderland

14 maart 2025 10:53

ZIEN | Maansverduistering boven Gelderland





VELUWERANDMEREN - Gelderlanders zijn deze vrijdag opgestaan met een gedeeltelijke maansverduistering aan de hemel. Meerdere vroege vogels hadden hun camera paraat en maakten er foto's van.

Gemiddeld gezien is er twee à drie keer per jaar een maansverduistering. Het fenomeen vindt plaats wanneer de schaduw van de aarde op de maan valt. Dit komt omdat de aarde dan perfect tussen de zon en de maan in staat.

Gedeeltelijke maansverduistering

De maansverduistering begon al om 05.00 uur. De schaduw van de aarde trekt dan langzaam over de maan. De totale verduistering is tussen 07.30 en 08.30 uur. Deze is volgens Daniëlla Gur van Weerplaza niet te zien. "De zon komt al om 06.56 uur op dus is het tijdens de verduistering al licht en is de maan al achter de horizon verdwenen", legt ze uit. Het begin van de zogeheten eclips is volgens de weervrouw wel te zien.