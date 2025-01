Geschreven door Noah Quist

3 januari 2025 15:15

Zo houd jij je goede voornemens wél vol





VELUWE RANDMEER - Je kent het wel: gezonder eten, meer bewegen, minder stress, beter slapen, minder vlees eten en genieten. Goede voornemens. Het voelt bijna als een plicht om jaarlijks goede voornemens te bedenken voor het nieuwe jaar. Hoewel de meeste mensen fanatiek starten in januari, is er in februari of maart maar weinig over van deze goede voornemens. Met deze tips houd jij ze wel vol!

Als eerste is het belangrijk om je te richten op kleine, concrete doelen die haalbaar zijn. Een marathon rennen zonder voorbereiding of vloeiend een taal leren is misschien wat uitdagend. Vijf kilometer rennen aan het einde van het jaar of jezelf kunnen voorstellen in een nieuwe taal is beter te behalen.

Je omgeving kan een grote impact hebben op het succes. Behaal je doelen samen of bereid je goed genoeg voor. Wil je stoppen met snoepen, plak dan een post-it op de koelkast of laat iemand je snacks verstoppen. Verwijder gewoon die app die je wilde verwijderen en beloon jezelf als het inderdaad lukt om vol te houden.

Obstakels

Goede voornemens volhouden gaat niet altijd vlekkeloos en zonder obstakels. Bereid je vol op obstakels en maak een plan voor hoe je die het beste kan aanpakken. Voorbeeldje: als er veel snacks zijn op een feestje, kan je van te voren een eiwitrijke maaltijd nemen zodat je langer verzadigd bent. Het is ook niet erg als je af en toe je voornemen een beetje loslaat, maar blijf volhouden!

Wat belangrijk is om af en toe stil te staan bij je doelen. Maak je vooruitgang of heb je in maart nog maar weinig of niks bereikt binnen je doel? Geef jezelf complimenten, beloon jezelf en pak die draad weer op. Als het een keer niet lukt, wees dan niet te streng voor jezelf. Het vergt wat tijd en wilskracht om veranderingen door te voeren. Misschien heb je gewoon je dag niet.

Doelen bijstellen

Soms kom je er na een tijd achter dat je doel wat te optimistisch was. Je kan immers niet alles volhouden! Je doel bijstellen kan soms handig zijn. Misschien ga je die tien kilometer hardlopen niet redden en kan je bijstellen naar vijf. Je hebt niet gefaald maar durft realistisch te zijn.

Als jij aan het einde van het jaar kan zeggen dat je het geprobeerd hebt kan je al trots zijn! Deel je doelen met anderen en behaal samen successen. Dit zorgt ook weer voor positieve energie.