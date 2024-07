Geschreven door Sophie van der Velden

10 juli 2024 15:43

Zo voorkom je dat er tijdens de vakantie wordt ingebroken in jouw huis



Inbrekers zijn in de zomermaanden over het algemeen actiever. Foto: Pexels / Rafael Classen

VELUWE RANDMEER - De vakantieperiode begint weer. Het zuiden heeft sinds afgelopen vrijdag en ook regio midden telt de dagen af tot zij deze vrijdag vrij zijn. Dat betekent ook dat huizen vaker een paar weken leeg staan, omdat de bewoners op vakantie zijn. Een uitgelezen kans voor inbrekers om hun slag te slaan. Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) geeft tips om je woning veilig achter te laten.

Ten eerste is er een aantal tips met betrekking tot de sloten. Zorg voor een goedgekeurd hang- en sluitwerk op de ramen, deuren en lichtkoepels. Daarnaast helpt goede buitenverlichting, het liefst met sensoren, tegen inbraak. Een schuifpui is extra inbraakgevoelig, hiervoor wordt een speciaal slot geadviseerd. En vergeet de bovenverdiepingen niet, zoals balkondeuren, ramen en dakramen.

Altijd doen

Ten twee geeft de politie tips om altijd toe te passen, ongeacht of je op vakantie gaat of even boodschappen gaat doen. Zo is het verstandig om altijd deuren en ramen te sluiten en geen waardevolle spullen of sleutels in het zicht te laten liggen. Ook is het niet verstandig om een sleutel buiten te verstoppen onder de deurmat of een bloempot. Hang ook geen adreslabel aan je sleutelbos.

Voor de vakantie

Daarnaast geeft de politie speciale tips voor als je op vakantie gaat, waar je wellicht minder snel aan denkt. Pak de auto of caravan bijvoorbeeld niet in het volle zicht in voor je woning. Ook kun je zorgen dat je post weggehaald wordt en kun je een tijdschakelaar gebruiken voor de verlichting, om een bewoonde indruk te wekken. Buren kunnen ook een belangrijke rol spelen. Zo kun je hen vragen hun auto op jouw oprit te zetten en je gordijnen af en toe open en dicht te doen.

Wist je dat...

Er vorig jaar (2023) 22.000 keer werd ingebroken? Dat komt neer op 62 inbraken per dag. In de zomermaanden wordt ieder jaar een kleine piek gezien in het aantal inbraken. RTL Nieuws maakte een overzicht van het percentage inbraken dat de afgelopen jaren in juli en augustus plaatsvond. Daaruit blijkt dat vooral inwoners uit Harderwijk, Oldebroek en Ermelo wat extra op moeten passen. Hier werd 16% van de inbraken in de twee zomermaanden gepleegd. In Nunspeet ligt het percentage op 14%. In de andere gemeenten ligt het percentage rond de 12%.

Lees hier alle tips van de politie. Ben je benieuwd hoe veilig jouw woning is? Doe hier de check.