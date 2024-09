Geschreven door Omroep Gelderland

2 september 2024 6:51

Zo zien gefrustreerde dieven eruit als ze met lege handen weggaan





ELBURG | NIJKERK - Terwijl veel mensen nog genieten van hun vakantieherinneringen, keerde de realiteit voor een gezin in Elburg en een gezin in Nijkerk snel terug toen ze thuiskwamen. Bekijk de beelden van de twee inbraken, wie weet is de dader een bekende.

In de vroege ochtend van 21 augustus sloegen inbrekers sloegen toe op de Eekterstraat in Elburg, waar een verdachte man en zijn compagnon werden vastgelegd op camera.

Tuinsluiper

Een man sloop door de tuin en inspecteerde de schuur. Later keerde hij terug, deze keer in het volle daglicht, en ging de woning binnen. Hij verliet het huis met een beige Guess-tas waarin onder andere een rijbewijs, contant geld en huissleutels zaten. De inbreker was niet alleen; zijn medeplichtige maakte een gebaar dat het tijd was om te vertrekken, waarna ze samen snel het pand verlieten.

Tekst gaat verder onder de video.



Gefrustreerde dieven

Een tweede inbraak. Dit keer in Nijkerk. Op de Oude Barneveldseweg vond een woninginbraak plaats waarbij drie mannen betrokken waren. Ze waren gekleed in zwarte kunststof jassen en reden in een zilveren auto. Hoewel ze het hele huis doorzochten en alle kasten leeg trokken, vertrokken ze uiteindelijk zonder buit.

Op beelden is te zien hoe de zilveren auto stopt bij de woning aan de Oude Barneveldseweg. De bestuurder, een man, lijkt rond te kijken alsof hij iets of iemand zoekt. Na een korte inspectie rijdt hij weg, maar dat is niet het einde van het verhaal. Kort daarna verschijnen de drie mannen op het terrein.