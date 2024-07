Geschreven door Eljakim Doorneweerd

16 juli 2024 10:03

Zomerse temperaturen op komst richting het weekend



Zomerse temperaturen richting het weekend. Foto: Pixabay / jplenio



VELUWE RANDMEER - Na een zomerse maandag is het vandaag koeler met 19 tot 21 graden en enkele buien. De wind waait uit het zuidwesten en kan krachtig zijn aan de kust. Vanmiddag komen er talrijke buien met lokaal onweer voor. Temperaturen variëren van 18 graden in het westen tot 21 graden in het oosten.

Vanavond en vannacht komen er eerst nog buien voor en later wordt het droog vanuit het westen. De temperaturen dalen naar 13 tot 16 graden. Morgen start de dag bewolkt met in het noorden wat lichte regen. Later komen er opklaringen voor vanuit het westen en loopt de temperatuur op van 20 tot 24 graden. Vanaf donderdag gaat het warmer worden en stijgt het kwik richting de 27 graden. Ook vrijdag en zaterdag wordt het warm en kan de thermometer plaatselijk maar zo eens de 30 graden aantikken