Geschreven door Eljakim Doorneweerd

24 juli 2024 9:19

Zon- en strandliefhebbers opgelet, volgende week stralend zomerweer





VELUWE RANDMEER - De dag begint droog en op de meeste plaatsen vrij zonnig. Geleidelijk komen stapelwolken tot ontwikkeling, maar deze groeien niet uit tot buien. Met 19 tot 23 graden is het twee graden koeler dan gebruikelijk. Ook donderdag ziet het weerbeeld er prima uit voor buitenactiviteiten. De zon schijnt geregeld en het blijft over het algemeen droog. Met 22 tot 25 graden is het weer wat warmer.

Vrijdag komt de paraplu weer van pas, want vanuit het zuidwesten trekt een regengebied over het land. Vooral landinwaarts kan dan weer flink wat regenwater vallen. De temperatuur is met 21 tot 24 graden weer iets lager, maar tijdens regen is het minder warm.

De weersverwachting voor zaterdag is nog niet helemaal zeker. Er zijn namelijk verschillende scenario’s mogelijk voor die dag. Een gebied met regen trekt vanaf Frankrijk noordoostwaarts. De koers van dit regengebied is onzeker. In het slechtste scenario trekt dit gebied over Nederland, waardoor we met een kletsnatte dag te maken krijgen. Mogelijk kan dan veel regen vallen. In een beter geval koerst dit gebied zuidoostwaarts van ons, waardoor het veel vaker droog blijft.

Op en top vakantieweer

Vanaf zondag ziet het weerbeeld er heel anders uit en vakantiegangers in eigen land zullen daar blij van worden. De neerslagkansen zijn klein en de zon schijnt flink. Zondag is het 21 tot 23 graden, maar de dagen daarna loopt het kwik steeds verder op. Halverwege volgende week zijn landinwaarts maxima boven 25 graden goed mogelijk. Prima weer om buiten te zijn en ook om te barbecueën.

Let wel op de zon. De zonkracht is 5 tot 6 en dat betekent dat de onbeschermde huid, afhankelijk van het huidtype, met 10 tot 30 minuten kan verbranden. Lees hier meer over de kracht van de zon .

Later volgende week verschijnt er meer bewolking en tegelijkertijd neemt de kans op een bui weer toe. Toch ziet het weerbeeld er volgende week een stuk aangenamer uit dan voorgaande vakantieweken.

Bron: Weeronline