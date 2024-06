Geschreven door Sierou de Vries | Jeroen Brons

Zonnige stadspicknick Nijkerk



NIJKERK - Zaterdag 22 juni was er een gezellige stadspicknick in het van Reenenpark. Wethouder Esther Heutink was aanwezig om haar belangstelling voor het evenement te tonen in het Van Reenenpark. Met meegebrachte hapjes en niet-alcoholische drankjes door de inwoners zelf kon er genoten worden van de muziek, de activiteiten voor de kinderen en het gezellige samenzijn. Het zonnetje zorgde voor perfecte picknickomstandigheden.

Ook brachten sponsoren nog diverse hapjes en drankjes mee om het geheel compleet te maken. Het initiatief van Loekie Waaldijk kan, hoewel niet heel druk bezocht, geslaagd genoemd worden.



