Geschreven door Omroep Gelderland

6 januari 2025 13:42

Zorgen over toenemend aantal wolvenaanvallen in Vallei





BARNEVELD - Het aantal aanvallen van wolven op dieren in de Gelderse Vallei lijkt toe te nemen. Daarvoor waarschuwt Land- en Tuinbouworganisatie Gelderse Vallei. Het loopt het volgens voorzitter Wim Brouwer 'uit de hand'.

"Er zijn soms meerdere malen per dag aanvallen", zegt de LTO-voorman. Uit gegevens van BIJ12, die alle meldingen van wolvenaanvallen bijhoudt, blijkt dat er in de afgelopen week veertien meldingen zijn gedaan in Gelderland. Voornamelijk vanuit het gebied van de Gelderse Vallei, maar ook één uit Kilder.

DNA-onderzoeken

Of het daadwerkelijk om wolven gaat is nog niet duidelijk, BIJ12 onderzoekt dat, maar loopt achter met de verwerking van de DNA-onderzoeken. Dat komt volgens de organisatie zelf door het toegenomen aantal leefgebieden en schademeldingen.



Schapenhouder Gert van de Bor werd donderdag getroffen door een aanval, ook al stonden zijn dieren achter een wolfwerend raster. "Ik kijk er inmiddels niet meer van op. Het belletje dat je krijgt, doet mij niet zoveel meer. Het doet mij meer dat je nooit weet wanneer je het belletje krijgt. Ik ben altijd bezig met de gezondheid en het welzijn van de schapen." Vooral de onzekerheid rondom de aanvallen, zit hem dwars. "Je weet nooit wanneer het is. Ik heb wolfwerende afrastering, maar dat helpt inmiddels ook niet meer." Voorzitter Brouwer hoort dat van meer boeren.

Wel of geen raster

Toch blijkt uit de cijfers van 2024 dat bij 95 procent van de wolvenaanvallen, de dieren niet beveiligd stonden achter een wolfwerend raster." Dat de wolf meer dieren aanvalt die onbeschermd staan, is zoals verwacht", zei wolvenexpert Maurice La Haye van de Zoogdiervereniging vorige maand naar aanleiding van de jaarcijfers. "Veel schapen staan nog onbeschermd en dat maakt de kans op schade door een wolf groter."

Na een melding van een aanval gaan zogeheten taxateurs in opdracht van BIJ12 het veld in. Zij bekijken ter plaatse wat en hoe groot de schade is. Ook bekijkt de taxateur of er preventieve maatregelen zijn genomen, zoals het wel of niet hebben van een wolfwerend raster. En bekijkt of de rasters goed stonden en voldeden aan de eisen.

Loopt de spuigaten uit

"Het loopt de afgelopen weken de spuigaten uit", zegt Brouwer over de Gelderse Vallei. Het steekt hem dat er - volgens hem - te weinig aandacht is voor de wolvenaanvallen. "Het lijkt normaal te worden, maar dat is het zeker niet. En voor iedereen die zegt: 'het valt wel mee', nee, het valt niet mee." Op 2 januari zijn er op één dag vanuit Stroe, Voorthuizen en Barneveld meldingen gedaan van aanvallen. In totaal zijn daar zeven schapen dodelijk gegrepen.

Beide agrariërs hopen dat het nieuwe jaar nieuwe kansen biedt voor maatregelen tegen de wolf. "Er moet veel sneller actie worden ondernomen", zegt Brouwer. "We willen dat de wolven beheerd worden. Want zo kan het niet langer." Of het dit jaar lukt om maatregelen te nemen, is nog wel de vraag. Hoewel de wolf waarschijnlijk wel eerder afgeschoten mag worden, is dat nog steeds moeilijk. Veel natuurorganisaties zijn daar bovendien tegen.

'Dweilen met de kraan open'

Zij geven aan dat ze dan 'dweilen met de kraan open'. "Morgen komt er dan een nieuwe wolf uit Duitsland aanlopen die het gat opvult. En als schapen dan nog steeds niet beschermd staan, dan ontstaat dezelfde situatie", waarschuwde wolvenexpert Dick Klees eerder. Ook kan afschot van de wolf juist leiden tot meer aanvallen op vee, weet wolvenexpert Klees. Dat geldt bijvoorbeeld wanneer de ouders wegvallen en jonge wolven of welpen achterblijven. "De jongeren krijgen honger. Er zijn veel voorbeelden dat de schade aan vee toeneemt."

Toch pleit Van de Bor voor actie. "Sommigen zetten de natuur boven de mens en dat is wat mij betreft de omgekeerde wereld", zegt Van de Bor. "Er moet veel sneller actie worden ondernomen. Het is echt de hoogste tijd", besluit Brouwer.