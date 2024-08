Geschreven door Jarno van de Bor

15 augustus 2024 14:12

Zoveel inwoners kreeg jouw woonplaats er tussen 2016 en 2024 bij



Foto:VRMG



VELUWE RANDMEER - Nederland telt vanaf vandaag 18 miljoen inwoners. Tenminste, dat is de schatting van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Tussen 2018 en 2024 kwamen er in ons land 1 miljoen mensen bij. Ook op de Noordwest-Veluwe nam het aantal inwoners in iedere gemeente in deze periode toe, al ging het in de ene plaats harder dan in de andere.

Zowel qua percentage als in absolute aantallen groeide het inwoneraantal van Barneveld het hardste. In 8 jaar tijd kwamen er in die gemeente 7.151 inwoners bij, een stijging van 12,9 procent. Putten kreeg er relatief weinig nieuwe Puttenaren bij. Het aantal inwoners groeide tussen 2016 en 2024 met 1,9 procent. Dat komt neer op 642 extra Puttenaren. In totaal groeide het aantal inwoners van de VRMG-streek met 20.936 mensen, een stijging van bijna 7,9 procent. In de onderstaande tabel zijn het aantal inwoners in 2016 en 2024 en de absolute en relatieve stijging in aantal inwoners per gemeente te vinden. Gemeente Inwoners 2016 Inwoners 2024 Barneveld (+12,9 procent) 55.441 62.592 (+7.151) Elburg (+4,3 procent) 22.929 23.906 (+977) Ermelo (+5,1 procent) 26.507

27.856 (+1.349) Harderwijk (+7,4 procent) 45.966

49.387 (+3.421) Nijkerk (+10,1 procent) 41.199 45.361 (+4.162) Nunspeet (+8,3 procent) 26.835

29.072 (+2.237) Oldebroek (+5,1 procent) 23.104

24.281 (+1.177) Putten (+1,9 procent) 24.516

24.978 (+642) Bron: CBS