Geschreven door Hans Stam

5 februari 2025 10:36

Zwaarbevochten overwinning Sparta Nijkerk VR1





NIJKERK - Na een gemankeerde trainingsweek met veel onzekerheden door de heersende griep en wat blessuregevallen, hebben de vrouwen van Sparta Nijkerk een knap resultaat behaald in het Hoge Noorden. In Haren werd met 0-2 gewonnen van Helpman VR1.

Op de eerste speeldag van de competitie werd thuis nog met 1-2 verloren van Helpman VR1 en dus waren de Spartanen gebrand op revanche. Noodgedwongen moesten een aantal wissels doorgevoerd worden in de basisopstelling, maar gelukkig beschikt Sparta Nijkerk over een kwalitatief brede selectie. Bovendien werd er in de winterstop hard gewerkt aan het collectief. Op het trainingskamp in Benidorm werd de basis gelegd voor een succesvolle 2e seizoenshelft.

Garanties op succes biedt het niet, omdat er elke wedstrijd tot het uiterste gestreden moet worden en tegenstanders als Helpman ook over uitstekende speelsters beschikken, maar uiteindelijk gaf in deze wedstrijd het sterke collectief en het bewaren van geduld de doorslag.

De eerste helft kenmerkte zich door veel strijd met name op het middenveld. De wedstrijd was in evenwicht en er waren weinig echte kansen te noteren. De beste kans was voor Jolien van Looijengoed, maar haar kopbal ging helaas langs de verkeerde kant van de paal.

Een ruststand van 0-0 gaf de verhoudingen op dat moment goed weer.

Na rust leek het duel hetzelfde te verlopen. Helpman was zeker niet de mindere, het speelde een goede wedstrijd en won veel afvallende ballen. De Spartanen speelden niet hun beste wedstrijd, maar er werd hard gewerkt en met een paar wissels werd er nieuwe energie ingebracht. Dat leverde in de 74e minuut de 0-1 op. Invalster Mareine Koole produceerde een fraaie strakke hoekschop en deze werd door Lieke van den Akker onberispelijk binnen geschoten.

3 minuten later opnieuw een corner voor de Spartanen. Dit keer vanaf de andere kant. Willemijn van Heerdt nam de hoekschop. Mareine Koole kopte de bal op de kruising en was vervolgens alert door de terugspringende bal alsnog binnen te werken. 0-2 met nog een kwartier op de klok.

Helpman probeerde nog een resultaat te halen, werd nog wel even gevaarlijk, maar een echt slotoffensief kwam er niet. En dus konden de eerste 3 punten na de winterstop mee terug in de bus naar Nijkerk.

Een zwaarbevochten, heel belangrijke en knappe overwinning voor de Spartanen, die hiermee hun positie in de 2e periode verstevigden en de druk op de nummer 1 DZC’68 intact houden.

Volgende week zaterdag speelt Sparta Nijkerk de altijd interessante derby tegen SDC Putten VR1, thuis op de Ebbenhorst.