Geschreven door Sophie van der Velden

24 juli 2024 10:14

Zwemmen in natuurwater niet zonder risico: 'Je moet respect hebben voor het water'



Zwemmen in natuurwater is niet zonder risico's. Foto: archief RTV Nunspeet

VELUWE RANDMEER - De afgelopen week liepen de temperaturen op een aantal dagen flink op. Veel mensen zochten verkoeling bij het water. Toch is het zwemmen in buitenwater niet zonder risico's, dat bleek ook afgelopen week weer. Waar moet je op letten als je gaat zwemmen in natuurwater?

In onze regio was het afgelopen zaterdag 20 juli raak bij de Zandenplas in Nunspeet. Een vrouw werd hier bewusteloos uit het water gehaald. Gisteren, maandag 22 juli, werd een 6-jarig jongetje gered uit een plas bij vakantiepark Landal Landgoed 't Loo in Oldebroek. Het gevaar van buitenwater wordt vaak onderschat, stelt Willem van der Kooy. Hij is commandant van de vrijwillige Reddingsbrigade Veluwemeer.

De reddingspost

De Reddingsbrigade Veluwemeer heeft een reddingspost op het Harderstrand Zuid, bij Biddinghuizen. Het hele jaar door probeert de brigade van vrijwilligers het Veluwemeer veilig te houden. Vooral in de zomer moeten ze met enige regelmaat te hulp schieten. "Het gebeurt nog wel eens dat een kind achter een drijfmiddel aangaat, dat door aflandige wind verder het water op wordt geblazen", legt hij uit.

Ondiep

"Daarnaast kunnen mensen die niet uit Nederland komen vaak niet zo goed zwemmen. Zij komen ook eerder in de problemen." Want hoewel het Veluwemeer op de meeste plekken ondiep is, kan ook daar een hoop ellende ontstaan door roekeloosheid. "Als je valt of in paniek raakt, maakt het niet uit hoe diep het is. Dan kan je overal verdrinken", aldus Van der Kooy.

Wist je dat...

Er de afgelopen tien jaar jaarlijks gemiddeld 86 inwoners van Nederland om het leven kwamen door 'accidentele verdrinking'. In bijna driekwart van de gevallen gebeurde dat in open water. Risicogroepen blijken ieder jaar opnieuw zestigplussers en mensen met een niet-Europese migratieachtergrond. Inwoners die buiten Nederland geboren lopen een tien keer hoger risico dan jongeren die in Nederland geboren zijn.

Bron: Het Parool

Campagne

Om mensen te waarschuwen voor de risico's, is er dit jaar een campagne opgezet: 'Wie checkt jou?'. Volgens Van der Kooy is dit heel belangrijk. "Je moet respect hebben voor het water", vindt hij. "Mensen overschatten zichzelf vaak. Zeker als er ook nog wat gedronken wordt. Alcohol, zon en water gaan niet goed samen", waarschuwt de commandant. Van der Kooy ziet dat de campagnes nut hebben. "De laatste paar weken, toen er redelijke temperaturen waren, hebben we pas twee keer in actie hoeven komen", laat hij weten. "Maar het echte seizoen moet nog beginnen."

Tips

Om jezelf en anderen in de gaten te houden, verwijst Van der Kooy naar de campagne. Hierin worden tientallen tips gegeven: